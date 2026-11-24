San Francisco de Macorís. – El Comando de Apoyo a David Collado (CAD) fue juramentado en la provincia Duarte durante un acto que reunió a más de 2,500 personas en el Polideportivo Máximo Gómez, como parte de los trabajos políticos con miras a las elecciones de 2028.

La estructura tendrá a su cargo las acciones de promoción de las aspiraciones presidenciales del ministro de Turismo y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), David Collado.

Durante la actividad, el presidente municipal del PRM, Olmedo Caba Romano, afirmó que el proyecto cuenta con más del 80 % del respaldo de la dirigencia de esa organización en la provincia.

Caba sostuvo que Collado representa una opción de liderazgo por su experiencia de gestión y capacidad de convocatoria. También destacó el apoyo de legisladores, alcaldes, regidores y dirigentes de base.

El acto contó con la participación del senador Franklin Romero, el alcalde Alex Díaz, la diputada Yanny Ventura, el diputado José Luis Rodríguez y la gobernadora Xiomara Cortés, entre otros representantes políticos.

La juramentación estuvo a cargo de Tony Peña, quien encabezó el compromiso de los integrantes del comando.

También asistieron dirigentes de la estructura nacional del proyecto, entre ellos Neney Cabrera, Stalin Alcántara, Yadira Henríquez y Aníbal Díaz.

Los organizadores señalaron que la conformación del equipo busca fortalecer la presencia de Collado dentro del PRM y preparar su proyecto político para los comicios de mayo de 2028.

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