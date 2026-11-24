La reunión sostenida por Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026, ha despertado comparaciones con uno de los acontecimientos diplomáticos más trascendentales del siglo XX: la Conferencia de Yalta, de febrero de 1945.

La imagen de los tres dirigentes de las principales potencias nucleares sentados en una misma mesa tiene una enorme carga simbólica. Sin embargo, comparar este encuentro con Yalta supone confundir la importancia de una fotografía diplomática con la trascendencia histórica de un acuerdo internacional.

Yalta fue una conferencia celebrada en medio de una guerra mundial, cuando las potencias vencedoras discutían las condiciones políticas, militares y territoriales que definirían el orden de la posguerra. Shenzhen, en cambio, ocurre en un escenario de competencia estratégica, rivalidad económica, tensiones militares y negociaciones diplomáticas entre tres países que no comparten necesariamente una visión común del orden internacional.

1. Dos escenarios históricos completamente diferentes

La Conferencia de Yalta se desarrolló entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. Participaron Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Iósif Stalin, representantes de las principales potencias aliadas que estaban derrotando a la Alemania nazi.

La guerra todavía no había terminado y Europa se encontraba devastada. Los vencedores debían definir el futuro de Alemania, la administración de los territorios liberados, la seguridad internacional y las condiciones para construir la paz.

En Yalta se abordaron asuntos fundamentales, como la creación de las Naciones Unidas, la reorganización europea y la participación soviética en la guerra contra Japón. Sus decisiones contribuyeron a establecer las bases del orden internacional de la posguerra.

En Shenzhen no existía una situación equivalente: no había una guerra mundial concluida, un enemigo común derrotado ni una negociación destinada a reorganizar el sistema internacional. Estados Unidos, China y Rusia llegaron a ese encuentro con intereses estratégicos diferentes, rivalidades acumuladas y objetivos particulares.

2. Tres potencias, pero no una alianza

En Yalta, pese a sus diferencias ideológicas, Washington, Londres y Moscú habían construido una alianza militar para derrotar al Eje. Existía un objetivo compartido que condicionaba sus negociaciones, aunque las desconfianzas terminarían alimentando la Guerra Fría.

La realidad actual es diferente. China y Rusia mantienen una asociación estratégica, pero no constituyen una alianza equivalente a la de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, por su parte, mantiene una competencia estratégica con Beijing y profundas diferencias con Moscú, particularmente por la guerra en Ucrania.

Trump busca preservar los intereses estadounidenses; Xi Jinping procura consolidar a China como potencia central del sistema internacional, mientras Putin intenta defender los intereses rusos y mejorar su posición frente a Occidente.

Que estos tres dirigentes compartan una mesa no significa que hayan construido una visión común del mundo.

3. Shenzhen fue importante, pero sus resultados deben medirse

Sería un error minimizar la trascendencia del encuentro. Los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia participaron en una reunión trilateral de alto nivel y abordaron asuntos sensibles, como el control de armas nucleares y los conflictos de Ucrania y Oriente Medio.

China informó que coincidieron en apoyar reformas de las Naciones Unidas, aumentar los suministros de combustible y mantener el diálogo para reducir los riesgos nucleares. Sin embargo, estos anuncios no constituyen un tratado de reorganización mundial ni establecen nuevas reglas vinculantes para las relaciones internacionales.

También debe recordarse que la reunión se desarrolló al margen de APEC, un foro de cooperación económica del Asia-Pacífico, no una conferencia internacional convocada para negociar la arquitectura de seguridad mundial.

Por tanto, su importancia debe valorarse por los resultados concretos y no exclusivamente por el simbolismo de sus protagonistas.

4. El mundo de 1945 no es el mundo de 2026

En 1945, Europa estaba destruida y Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaban a perfilarse como las dos grandes superpotencias de la posguerra.

En 2026, la distribución del poder es mucho más compleja. China es una potencia económica, tecnológica, comercial y militar; Estados Unidos conserva una extraordinaria influencia global, mientras Rusia mantiene un importante arsenal nuclear y capacidad geopolítica.

Además, existen otros actores que no pueden ser ignorados, como la Unión Europea, India, Japón, Turquía y Brasil, junto a las potencias regionales de Oriente Medio.

Ningún entendimiento entre Washington, Beijing y Moscú puede determinar unilateralmente el futuro del resto del mundo. A diferencia de 1945, hoy existe un sistema institucional internacional, que aun con limitaciones y contradicciones, su transformación requiere negociaciones mucho más amplias.

5. La verdadera importancia geopolítica de Shenzhen

¿Qué representa realmente la reunión de Xi, Trump y Putin?

Representa una señal de que, incluso en medio de la confrontación estratégica, las grandes potencias reconocen la necesidad de mantener canales de comunicación directa. También confirma que los principales problemas internacionales difícilmente pueden abordarse sin la participación de Washington, Beijing y Moscú.

Estamos ante una etapa de reconfiguración de las relaciones de poder, donde la diplomacia, la tecnología, el comercio, la energía y la capacidad militar funcionan simultáneamente como instrumentos de influencia.

La pregunta relevante no es si estamos ante una nueva Yalta, sino si estos tres dirigentes podrán transformar sus conversaciones en acuerdos concretos que reduzcan los riesgos de una confrontación internacional.

Yalta discutió las condiciones del mundo que surgiría después de una guerra mundial. Shenzhen representa un encuentro entre tres potencias que intentan administrar sus diferencias en un sistema internacional que todavía busca un nuevo equilibrio.

La fotografía de Xi, Trump y Putin podría pasar a la historia como un momento significativo de la diplomacia contemporánea. Pero para convertirse en un acontecimiento comparable con Yalta tendría que producir transformaciones sustanciales en la arquitectura del poder mundial.

La historia no se escribe solamente con fotografías de presidentes sentados alrededor de una mesa. Se escribe con decisiones, acuerdos y consecuencias que sobreviven a quienes ejercen temporalmente el poder.

No confundamos una fotografía histórica con un acuerdo que hace historia.

JPM