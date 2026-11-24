Felix Reyes es premiado como “Pelotero Estrella” de la semana anterior por Américo Celado. presidente de la ACD y Cristal Briceño de SuperBets

SANTO DOMINGO.- El lanzador Trevor Bauer y el antesalista Aderlin Rodríguez fueron seleccionados este lunes como los jugadores más destacados de la semana en la premiación “El Pelotero Estrella de la Semana”, organizada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

Bauer, refuerzo de las Estrellas Orientales, fue escogido como Lanzador de la Semana, mientras que Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas, obtuvo el galardón de Pelotero Ofensivo, por sus actuaciones en el torneo 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

BAUER DOMINÓ DESDE EL MONTÍCULO

El derecho recibió 15 votos, frente a nueve de Spencer Bivens y uno de Luis Gil. Durante la semana consiguió una victoria, con labor de cinco entradas y dos tercios, en las que permitió una carrera sucia, concedió una base por bolas y ponchó a siete bateadores.

Bauer registró efectividad de 0.00, WHIP de 0.71 y limitó a la oposición a un promedio de bateo de .150.

ADERLIN RODRÍGUEZ BRILLÓ CON EL BATE

Rodríguez obtuvo 17 sufragios para imponerse a su compañero Mason McCoy, quien recibió cuatro votos. Cristian Adames consiguió dos, mientras que Leody Taveras y Robinson Canó recibieron uno cada uno.

En siete turnos, el antesalista conectó seis imparables, incluidos tres dobles y un cuadrangular, además de remolcar ocho carreras. Bateó para promedio de .857, con porcentaje de embasarse de .857 y OPS de 2.571.

Durante la ceremonia también fue premiado Félix Reyes, de los Toros del Este, seleccionado como el jugador más destacado de la semana anterior. Recibió una placa y un cuadro con su imagen, entregados por ejecutivos de Arte Negra 6.

RECONOCEN A JULIÁN YAN Y ANDRÉS VANDER HORST

La ACD entregó un reconocimiento especial al exjugador Julián Yan por su trayectoria en el béisbol dominicano y su aporte a las nuevas generaciones. Asimismo, Arte Negra 6 reconoció a Andrés Vander Horst, presidente de Producciones Apolo y fundador de la premiación.

El presidente de la ACD, Américo Celado, destacó la tradición del galardón y señaló que la ceremonia permitió reconocer tanto el desempeño de los jugadores como figuras vinculadas al desarrollo del béisbol nacional.

La actividad se celebra cada lunes, a las 12:00 del mediodía, en SuperBets, ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Tiradentes, y se transmite en vivo por el canal 69 de Tora TV. La coordinación general está a cargo de los periodistas Franklin Núñez y Frank de la Cruz.

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