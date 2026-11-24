LA VEGA, República Dominicana.- Dos muertos y dos heridos dejó un choque entre furgón y un carro de transporte público en la autopista Duarte.
Los muertos son Mario Antonio Pichardo Zapata, de 72 años, y Pedro Enrique Quezada Gómez, de 50.
El furgón transitaba desde Santo Domingo hacia la región Norte cuando su conductor perdió el control, invadió el carril contrario e impactó el carro público.
El chofer del carro y un pasajero iban hacia hacia el hospital de El Pino cuando ocurrió la colisión.
Los dos heridos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron trasladados a un centro de salud de la zona.
Al lugar acudieron miembros de la Digesett, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y organismos de seguridad vial.
jt-am
APUESTO QUE EL CONDUCTOR DEL CAMIÓN IB A ALTA VELOCIDAD Y POR ESO EL FURGÓN LO HICIERA PERDER EL CONTROL E INVADIR EL CARRIL EQUIVOCADO. Y SI FUE UN FURGÓN DE LOS PEQUEÑOS, MAS PROPINCUO A OCASIONAR ACCIDENTES
YO USABA TRANSPORTAR FURGONES DESDE EL MUELLE DE SANTO DOMINGO AL INTERIOR Y TUVE MUCHO CUIDADO CON LOS FURGONES PEQUEÑOS QUE CON CUALQUIER ZIG ZAG PROVOCAN UN ACCIDENTE.
ATENCION MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS:
ATENCION MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS: Las marcación de las líneas en la autopista Duarte la están haciendo pésimamente mal, parece casi intencional para provocar accidentes. La pasada semana, bajando a la Capital desde Bonao, siguiendo los carriles marcados casi choco con vehículos de otra línea, porque inexplicablemente juntan los carriles, desembocan en el mismo punto, y cuando frené, detrás de mi venían tres carros más, es decir, me quedó claro que muchos vehículos se veían en esa misma situación, y que esa pésima marcación iba a producir accidentes. No se si esa marcación errática haya tenido que ver con el… Leer mas »
OBRAS PUBLICAS NO TIENE QUE VER CON ESE ACCIDENTE, SINO ESTOS CONDUCTORES QUE CUANDO LLEVAN EL GUIA DE UN CABEZOTE SE CREEN QUE VAN EN UN CARRO DEPORTIVO