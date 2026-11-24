LA VEGA, República Dominicana.- Dos muertos y dos heridos dejó un choque entre furgón y un carro de transporte público en la autopista Duarte.

Los muertos son Mario Antonio Pichardo Zapata, de 72 años, y Pedro Enrique Quezada Gómez, de 50.

El furgón transitaba desde Santo Domingo hacia la región Norte cuando su conductor perdió el control, invadió el carril contrario e impactó el carro público.

El chofer del carro y un pasajero iban hacia hacia el hospital de El Pino cuando ocurrió la colisión.

Los dos heridos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron trasladados a un centro de salud de la zona.

Al lugar acudieron miembros de la Digesett, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y organismos de seguridad vial.

jt-am