WASHINGTON 24 Nov.- Estados Unidos y Qatar han subrayado la necesidad de garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, en medio del ‘impasse’ en las negociaciones para poner punto final a la guerra en la región, marcada por las tensiones militares en este estratégico paso.

«Ambas partes reiteraron su compromiso de garantizar la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz», ha señalado el comunicado conjunto tras la reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro y responsable de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

En este sentido, tanto Washington como Doha considera que «el tránsito seguro y sin obstáculos» por esta vía marítima resulta «esencial para la seguridad regional, el suministro fiable de energía y la estabilidad económica mundial».

La reunión en la capital estadounidense llega cuando Qatar ha mantenido contacto indirecto con las partes sin lograr avances para cerrar un acuerdo, punto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado desinterés por las negociaciones y amenazado con retomar la ofensiva contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de Año Nuevo.

En lo relativo a las relaciones bilaterales Estados Unidos y Qatar se comprometieron a ampliar las oportunidades económicas, comerciales y de inversión «con el fin de reforzar su prosperidad mutua». «Las conversaciones continuarán a principios de 2027 y abordarán cuestiones de defensa, cooperación en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, aplicación de la ley y vínculos culturales», ha indicado el comunicado.

En lo que respecta a la seguridad regional, el secretario de Estado norteamericano reiteró el compromiso con la seguridad de Qatar y apuntó a «reforzar las capacidades conjuntas y proteger los intereses compartidos».

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