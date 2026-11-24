SANTO DOMINGO.- La plataforma Convergencia Ciudadana convocó a un cacerolazo nacional los días 26, 27 y 28 de noviembre para expresar el descontento por el deterioro de las condiciones económicas y sociales en República Dominicana.

La jornada incluirá protestas contra los cobros que consideró abusivos en las facturas eléctricas, los elevados precios de los combustibles y la carga tributaria.

Convergencia Ciudadana también llamó a manifestarse contra el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Explicó que la iniciativa responde al malestar de distintos sectores sociales por el impacto de esas problemáticas en la economía familiar y la calidad de vida de la población.

DESDE CASAS, BALCONES Y CALLES

Convergencia Ciudadana agrupa a movimientos de diferentes sectores sociales y promueve la convocatoria como una expresión de protesta nacional a partir de las 8:00 de la noche, durante los tres días.

La organización invitó a todos los sectores de la sociedad a hacer sonar sus cacerolas desde sus casas, balcones, calles o donde se encontraran, sin distinción social ni partidaria.

Bajo el lema «¡Cacerolazo! Contra el alto costo de la vida», la propuesta invitó a las personas a sumarse haciendo sonar calderos y otros utensilios como forma de expresar su inconformidad ante la situación económica.

UN CLIMA DE PROTESTA QUE CRECIÓ EN NOVIEMBRE

La convocatoria se sumó a otras expresiones de descontento que marcaron el mes. El partido Fuerza del Pueblo anunció para el domingo 29 de noviembre una marcha contra el alto costo de la vida en Santo Domingo, encabezada por el expresidente Leonel Fernández, para reclamar mejores condiciones de vida y denunciar el encarecimiento de los alimentos y de los productos de primera necesidad.

En ese contexto, Convergencia Ciudadana planteó el cacerolazo como una protesta descentralizada, sin concentración en un solo punto, para que la ciudadanía pudiera manifestarse desde su propio entorno.

LOS RECLAMOS

Los convocantes enumeraron como principales reclamos el fin de lo que calificaron como cobros abusivos en las facturas eléctricas, la reducción de los precios de los combustibles, que consideraron excesivos, y una carga tributaria menos pesada para la clase media.

También pidieron medidas frente al alto costo de la vida, respuestas ante la inseguridad en las calles y acciones contra la corrupción.

La plataforma sostuvo que esas problemáticas afectaron de manera directa a las familias, redujeron su capacidad para cubrir sus necesidades básicas y deterioraron la calidad de vida en distintos sectores del país.

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