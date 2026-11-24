El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha reunido en el Palacio de la Revolución con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

LA HABANA 24 Nov.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha reunido en el Palacio de la Revolución con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un encuentro que ha aprovechado para denunciar el impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla sobre el sistema sanitario del país.

Así, ha agradecido la visita de Tedros y su delegación, que llega «en un momento tan difícil» para el pueblo cubano a causa del «recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético que también ha impuesto el Gobierno de los Estados Unidos y la política de máxima presión que tiene un impacto fundamental en la vida cotidiana de las familias cubanas».

Además, ha afirmado que esa «política imperialista impacta en todas las actividades dela vida económica y social» de Cuba y tiene «un impacto especial en el sistema sanitario».

DIAZ-CANEL DICE BLOQUEO AFECTA 67% MEDICAMENTOS

Díaz-Canel ha compartido cifras y ha lamentado que han crecido las listas de espera para determinadas intervenciones quirúrgicas, según ha recogido el diario ‘Granma’.

«Tenemos afectado más del 67% del cuadro básico de medicamentos», ha lamentado el presidente, que ha aseverado que más de 10.000 pacientes de radiología se han visto afectados. «Hemos sufrido un deterioro de los indicadores de salud», ha añadido, antes de lamentar que entre ellos se encuentra el de mortalidad infantil, que ha aumentado.

«Sé que usted ha estado al tanto de esta situación, pues ya ha visitado centros de salud y ha tenido un intercambio con los compañeros del Ministerio de Salud Pública. Pero lo que sí le puedo asegurar es que, independientemente de esa situación, ningún apagón, ni ningún bloqueo, apaga nuestra esperanza», ha apostillado.

En este sentido, ha expresado su gratitud por los pronunciamientos de Tedros reconociendo los efectos que tenía el cerco energético sobre la salud cubana. «Tenemos toda la disposición para trabajar con la OMS, para encontrar nuevas formas de cooperación, para investigaciones conjuntas y para el modesto aporte que Cuba pueda dar a cualquier situación regional o global, en relación con la salud», ha subrayado.

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