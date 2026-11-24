SANTO DOMINGO.– El Consulado General de España en Santo Domingo recomendó a los ciudadanos dominicanos utilizar el nuevo pasaporte electrónico al solicitar un visado, debido a sus avanzadas características de seguridad, que facilitan la tramitación y el ingreso a territorio europeo.

La recomendación aparece entre los avisos importantes publicados en el portal oficial de la sede consular, que destaca las «excelentes características de seguridad» de la nueva libreta.

MÁS DE 130 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, consideró que la recomendación constituye un reconocimiento al proceso de modernización y a los controles incorporados en la emisión del documento.

«Que España recomiende el nuevo pasaporte dominicano por su seguridad es un reconocimiento a la libreta y al trabajo que hicimos en Pasaportes para cambiar la forma de emitirla», expresó Ramírez, quien destacó que se reforzaron los procedimientos desde la verificación de la identidad del solicitante hasta la entrega del documento.

El pasaporte cuenta con más de 130 medidas de seguridad, entre ellas una página de datos de policarbonato con grabado láser y un chip electrónico que permite verificar la identidad del titular y comprobar la autenticidad del documento en los controles fronterizos.

DISPONIBLE EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR

La libreta electrónica puede solicitarse en 18 de las 19 oficinas de Pasaportes en República Dominicana y en ocho consulados dominicanos en el extranjero.

Ramírez informó que antes de finalizar 2026 estará disponible en otros ocho consulados, incluidos los de Miami y Orlando, en Estados Unidos, así como los de Chile y Panamá.

El documento también permite utilizar el sistema Autogate de la Dirección General de Migración en los aeropuertos habilitados, sin necesidad de registro previo.

Asimismo, incluye una cobertura de hasta 9,000 dólares para el traslado de los restos mortales del titular a República Dominicana en caso de fallecimiento en el extranjero.

La Dirección General de Pasaportes recordó que los ciudadanos pueden solicitar la nueva libreta aunque su pasaporte actual permanezca vigente. Además, hasta el 31 de diciembre de 2026 no se aplicarán cargos adicionales por pérdida o deterioro del documento.

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