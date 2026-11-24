SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,298 extranjeros en condición migratoria irregular durante los operativos de interdicción realizados el lunes 23 de noviembre en distintas localidades del país. Asimismo, deportó a otros 1,317 por los pasos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

DAJABÓN ENCABEZA LAS DETENCIONES

De acuerdo con el informe de la institución, Dajabón registró la mayor cantidad de detenciones, con 286 extranjeros, seguido de Santo Domingo, con 174; Valverde, 105; Santiago, 85; La Altagracia, 62, y Montecristi, 30.

En la región sur, Elías Piña encabezó los registros con 181 detenidos, seguido de Pedernales, con 64; San Juan, 60; Independencia, 51; Barahona, 29; Azua, 14; Bahoruco y Peravia, con 11 cada una, mientras que San Cristóbal y San José de Ocoa reportaron seis detenciones, respectivamente.

Los operativos abarcaron comunidades y sectores de Comendador y El Llano, en Elías Piña; los municipios cabecera de San Juan, Pedernales y Jimaní, así como La Guázara, Palmarito, Los Guandules, Batey Central y Camboya, en Barahona.

También se realizaron intervenciones en Neyba, Estero, Villa Jaragua, Los Ríos y Galván, en Bahoruco; Los Pilones, en Azua, y Baní, en Peravia.

PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS DE SEGURIDAD

La DGM indicó que en las labores participaron efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD), que detuvieron a 474 extranjeros; agentes de la Policía Nacional, con 190, y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), con 38.

La institución mantiene los operativos de interdicción migratoria en diferentes puntos del territorio nacional, con el apoyo de los organismos militares y policiales.

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