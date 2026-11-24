Puerto Príncipe, 24 nov.- El gobierno de Haití asumirá el modelo penitenciario vigente hoy en El Salvador para implementar el que regirá en el país caribeño, declaró una autoridad local.

Las principales lecciones que tomarán las leyes locales de la nación centroamericana comprenden la formación de jueces y la edificación de una prisión moderna, añadió en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Patrick Pélissier.

El modelo de la cárcel haitiana será el de máxima seguridad de Tecoluca, en El Salvador, precisó el titular, quien viajó a este último país, comisionado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé para familiarizarse con sus métodos penales.

Pélissier, quien asistió a una conferencia internacional en la capital centroamericana sobre el Estado y la democracia, adelantó nuevas perspectivas de cooperación con El Salvador en la lucha contra las bandas armadas.

El ministro haitiano de Justicia fue atendido durante su visita a El Salvador por el director del Centro de Confinamiento del Terrorismo, Belarmino García.

Los dos Estados incrementaron sus vínculos militares, luego del envío de unos dos mil efectivos de la nación centroamericana, tras el secuestro, el pasado 18 de octubre, de cuatro aerotécnicos salvadoreños, después de un ataque de grupos locales armados contra el vehículo en que viajaban.

Las fuerzas del país centroamericano en Haití eran hasta entonces parte de un contingente internacional policial y militar, auspiciado por la ONU con el nombre de Fuerza de Supresión de Pandillas, antes llamada Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

Tres militares del contingente salvadoreño, desplegado en el país caribeño por el presidente Nayib Bukele, murieron mientras manipulaban explosivos, informó el viernes último la Fuerza Armada de El Salvador.

Estos son los primeros decesos conocidos entre esas tropas, desembarcadas en la isla para rescatar a los cuatro salvadoreños secuestrados, tras el ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.

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