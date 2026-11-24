SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) advirtió sobre un posible estallido social en el país debido al deterioro económico, la inseguridad y la falta de respuestas del Gobierno ante las demandas de la población.

La advertencia fue formulada por Héctor Guzmán, presidente ejecutivo de la organización, quien cuestionó las políticas económicas de la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y señaló deficiencias en sectores como energía, agropecuaria y servicios públicos.

Durante una entrevista, Guzmán criticó el manejo de los combustibles y aseguró que entre 2021 y 2025 el Estado recaudó unos RD$508,000 millones por impuestos a esos productos, mientras destinó aproximadamente RD$88,000 millones a subsidios.

También expresó preocupación por el déficit fiscal, que cifró en RD$85,000 millones, y el crecimiento del endeudamiento público.

En el sector agropecuario, denunció la reducción de recursos y la falta de asistencia técnica y financiera a pequeños y medianos productores. Afirmó que esta situación ha incrementado la dependencia de las importaciones de alimentos, cuyo valor supera los US$6,000 millones, según sus estimaciones.

El dirigente vinculó estas dificultades con el descontento expresado por productores, comerciantes y otros sectores en distintas provincias, así como con los problemas de inseguridad y las muertes en enfrentamientos policiales.

Ante ese panorama, planteó la necesidad de construir una alianza entre las fuerzas opositoras para presentar una alternativa política al PRM.

Guzmán propuso iniciar los acuerdos en el ámbito municipal y extenderlos posteriormente a los niveles congresual y presidencial, con el propósito de superar la fragmentación opositora y recuperar la confianza ciudadana.

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