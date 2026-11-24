La Vicepresidenta de la República participó este martes en durante el Almuerzo Empresarial de la Cámara Americana de Comercio, celebrado en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó la importancia de las inversiones públicas y privadas para fortalecer la competitividad de la región Norte, ampliar su capacidad productiva y generar nuevas oportunidades de empleo.

Peña habló durante el Almuerzo Empresarial de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), celebrado en Santiago, donde abordó los retos del crecimiento regional y la necesidad de fortalecer la alianza entre el Gobierno y el sector privado.

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

La vicemandataria, quien preside el Gabinete de Promoción de Inversiones, señaló que cerca del 79 % de las inversiones en la región Norte se concentra en energía, zonas francas e infraestructura vial.

Entre los proyectos estratégicos citó las circunvalaciones de Navarrete, las intervenciones en la autopista Duarte y la Autopista del Ámbar, cuyo inicio está previsto para el 27 de noviembre. Esta última permitirá reducir a unos 35 minutos el trayecto entre Santiago y Puerto Plata.

También resaltó el potencial del puerto de Manzanillo y del proyecto turístico Punta Bergantín para ampliar las exportaciones, dinamizar el turismo y generar oportunidades para los productores locales.

EDUCACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Peña consideró fundamental fortalecer el sistema eléctrico y adaptar la educación a las nuevas exigencias tecnológicas, especialmente ante los cambios que introduce la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Asimismo, defendió la continuidad de las políticas públicas y la eficiencia en el uso de los recursos para alcanzar las metas de desarrollo de Meta RD 2036.

Durante el encuentro, sostuvo que el modelo de crecimiento de Santiago puede replicarse en otras provincias mediante la articulación de empresarios, academias y sectores productivos. También llamó a los partidos políticos a incentivar la participación electoral para preservar la democracia y la paz social.

La presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, afirmó que Santiago y el Cibao deben consolidarse como motores del crecimiento nacional, mediante proyectos concretos que impulsen la inversión, la innovación y el empleo.

Al encuentro asistieron funcionarios del Gobierno, legisladores, autoridades municipales y representantes de los principales sectores empresariales del país.

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