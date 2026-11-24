LA HABANA (EFE).– A diez años de la muerte de Fidel Castro, que se cumplirán este miércoles 25 de noviembre, su imagen continúa presente en las calles de La Habana, en vallas, murales y carteles con consignas políticas que mantienen vivo el recuerdo del líder de la revolución cubana.

Sin embargo, detrás de esa presencia visual conviven dos realidades: una Cuba que sigue aferrada al legado del antiguo gobernante y otra que comienza a distanciarse de su figura, en medio de la crisis económica y el crecimiento de los negocios privados.

EL LEGADO DEL COMANDANTE

Las frases sobre resistencia y soberanía permanecen en las fachadas de escuelas y edificios estatales. Aunque una ley aprobada después de su fallecimiento prohibió levantar monumentos o poner su nombre a calles en su honor, los mensajes políticos y la difusión de sus discursos por la televisión nacional mantienen su figura en el espacio público.

Algunos ciudadanos conservan una profunda admiración por Castro. Carlos Manuel, de 58 años, sostiene que sus ideas siguen vigentes y destaca la difusión de sus discursos entre las nuevas generaciones.

Osmara Martínez, de 60 años, lo recuerda como un patriarca y un héroe, mientras otros habaneros evocan con nostalgia decisiones y acontecimientos de la etapa en que dirigió el país.

UNA GENERACIÓN MÁS DISTANTE

Entre los jóvenes y los emprendedores privados, la figura del expresidente parece tener menor presencia. Muchos no lo conocieron y concentran sus preocupaciones en las dificultades económicas y la supervivencia cotidiana.

Daniel Botiel, de 61 años, reconoce la importancia histórica de Castro, pero considera que la Cuba actual está muy distante del proyecto que este impulsó.

LA CRISIS Y EL RECUERDO

Otros ciudadanos relacionan el deterioro de las condiciones de vida con la muerte del antiguo gobernante. Pedro Valdivia lamenta la escasez de alimentos y medicamentos y asegura que la situación de los hospitales refleja las dificultades que atraviesa la población.

Castro encabezó la revolución que llegó al poder el 1 de enero de 1959 y gobernó Cuba durante casi medio siglo, convirtiéndose en una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas del siglo XX.

Una década después de su muerte, su legado continúa generando opiniones encontradas entre quienes lo consideran un referente histórico y quienes observan con desencanto la transformación de un país donde el sector privado gana cada vez más espacio.

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