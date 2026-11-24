Operador de drones del sistema Molniya-PVO de la agrupación de tropas rusas Centro.

MOSCÚ.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este martes 24 de noviembre que Moscú responderá inevitablemente a los continuos ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo y otras instalaciones del sector energético ruso.

«Las acciones de respuesta por nuestra parte son inevitables. Todo el mundo debe saberlo», afirmó el mandatario durante una reunión de la Comisión sobre la Estrategia de Desarrollo del Complejo de Combustible y Energía y la Seguridad Ambiental.

ADVIERTE SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS ATAQUES

Putin sostuvo que las incursiones de las fuerzas ucranianas continúan pese a los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Kiev se abstenga de atacar las instalaciones energéticas rusas.

«A pesar del llamado y de la petición directa del presidente de EE.UU. de no hacerlo, de abstenerse de estos ataques, las autoridades de Kiev no escuchan esos consejos. Todo continúa como si nada», expresó.

El gobernante ruso señaló que la escalada iniciada por Ucrania a comienzos de junio, que según declaraciones atribuidas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaba concebida para prolongarse durante 40 días, no ha conseguido causar un daño crítico a Rusia.

No obstante, propuso adoptar medidas adicionales para reforzar la seguridad de las refinerías petroleras y proteger a los trabajadores del sector energético.

ESTABILIDAD DEL SUMINISTRO INTERNO

En relación con el mercado energético ruso, Putin destacó que su Gobierno ha conseguido mantener la estabilidad del abastecimiento mediante el incremento de la producción y las restricciones a las exportaciones de gasolina, queroseno de aviación y diésel.

Indicó que se mantienen algunos envíos parciales de diésel al mercado internacional, en el marco de acuerdos alcanzados con Estados Unidos.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias de los intentos europeos de limitar las exportaciones energéticas rusas y afirmó que esas restricciones están provocando efectos negativos para los propios países de Europa.

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