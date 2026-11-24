SAMANÁ.– Con un financiamiento de US$44.4 millones, el Banco de Reservas (Banreservas) respaldó la construcción de Port Samaná, la moderna terminal de cruceros inaugurada este martes por el presidente Luis Abinader en Arroyo Barril, cuya inversión total asciende a US$90 millones.

Durante el acto inaugural, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, informó que la entidad también otorgó una línea de crédito de US$1 millón para capital de trabajo, como parte de su compromiso con el desarrollo turístico y económico del país.

“La llegada de visitantes dinamizará el comercio, el transporte, los restaurantes y otros servicios turísticos, llevando los beneficios de esta inversión a nuestra gente”, expresó Aguilera.

El ejecutivo destacó que el respaldo financiero de la institución a Grupo ITM también comprende las terminales Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales. Estos proyectos, junto a Port Samaná, superan los US$114 millones en financiamientos aprobados.

Asimismo, resaltó la participación de Fiduciaria Reservas en la estructuración y administración del fideicomiso que hizo posible el desarrollo de esta nueva infraestructura.

MÁS DE RD$61,000 MILLONES DESTINADOS AL TURISMO

Aguilera reveló que la cartera de financiamiento de Banreservas al sector turístico supera los RD$61,000 millones, mientras que en destinos emergentes como Miches la entidad ha otorgado financiamientos superiores a los US$276 millones.

Entre estas inversiones figura el complejo Secrets & Dreams Playa Esmeralda, reconocido por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) con el premio “Transacción del Año”.

Con la apertura de Port Samaná, que proyecta generar más de 4,000 empleos directos e indirectos y recibir un millón de cruceristas para 2030, Banreservas fortalece su participación en el desarrollo de infraestructuras turísticas que impulsan la inversión y amplían las oportunidades económicas de las comunidades.

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