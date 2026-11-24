SANTO DOMINGO. – Cuesta Libros presentó su ranking de los 10 libros más vendidos de 2026 en República Dominicana, una selección que refleja las preferencias literarias de los lectores durante el año.

La lista está encabezada por El corazón del rey, tercer libro de la saga Perfume, seguido de Alchemised, La palabra mágica: una vida escrita, El último secreto y El método Musa.

Completan el top 10 La izquierda vista por sí misma, El arte de ser nosotros, Donde habitan las sirenas, Anatema (El bosque veraz 1) y El cerebro lector.

El listado evidencia el interés por la fantasía, el romance y el suspenso, así como por las obras de crecimiento personal, reflexión y conocimiento.

«Esta selección permite observar los distintos intereses que mueven al lector dominicano», expresó Hans Kuehn, vicepresidente de Cuesta Libros, al destacar la diversidad de géneros y temas presentes en las preferencias del público.

En otras categorías también sobresalen títulos como Cuentos de política criolla, Comerás flores, Nunca mientas y Los tres mundos. La literatura juvenil e infantil incluye obras como Boulevard: antes de ella, Diario de Greg 20: Aguafiestas y El Principito.

Cuesta Libros informó que los títulos están disponibles, sujetos a existencias, en sus establecimientos y en su portal www.cuestalibros.com.

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