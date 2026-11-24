TEHERÁN (EFE).– El comandante en jefe del Ejército iraní, general de división Amir Hatami, ordenó este martes a la Armada intensificar el bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla las siete condiciones exigidas por Teherán, en medio del aumento de los incidentes contra buques que intentan atravesar esa estratégica vía marítima.

“Hasta que se cumplan las siete condiciones de la República Islámica de Irán, no solo no se abrirá el estrecho de Ormuz, sino que deberá cerrarse cada día más”, afirmó Hatami en declaraciones difundidas por la televisión estatal, durante un encuentro con altos mandos militares.

IRÁN ENDURECE SU POSICIÓN

El jefe militar calificó el estrecho de Ormuz como un instrumento de poder geopolítico y una pieza fundamental de la influencia estratégica de Irán en la región.

La Armada del Ejército iraní opera principalmente al este del estrecho, en el mar de Omán, el mar Arábigo y el norte del océano Índico, mientras que la Guardia Revolucionaria mantiene el control del propio paso marítimo y del golfo Pérsico.

Las declaraciones se producen después de que el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, descartara negociar con Washington hasta que se satisfagan las condiciones de Teherán.

LAS SIETE EXIGENCIAS DE TEHERÁN

Entre las principales demandas iraníes figuran el cese del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano; el desbloqueo de sus activos financieros congelados en terceros países; el reconocimiento del control compartido del estrecho por Irán y Omán, y el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

Estados Unidos no ha aceptado las propuestas, pese a los esfuerzos de mediación de Pakistán y Catar, y mantiene las sanciones, el bloqueo naval y las restricciones comerciales contra Teherán.

AUMENTAN LOS ATAQUES CONTRA BUQUES

En paralelo, Irán ha intensificado los ataques contra embarcaciones que intentan cruzar Ormuz sin su autorización, presuntamente mediante el uso de minas.

Según la agencia marítima británica UKMTO, octubre registró al menos 30 incidentes, la cifra más elevada desde el comienzo de la guerra hace casi nueve meses. En noviembre, los ataques se han producido prácticamente a diario, situación que la ONU y la Organización Marítima Internacional consideran grave.

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