SANTO DOMINGO. – La cantante dominicana Johanna Almánzar celebró más de cuatro décadas de trayectoria artística con un concierto a casa llena en Hard Rock Cafe Santo Domingo, donde rindió homenaje al repertorio de la artista mexicana Ana Gabriel.

Durante más de dos horas, la intérprete presentó canciones emblemáticas como «Simplemente amigos», «Ay, amor», «Quién como tú», «Luna» y «Evidencias», en una velada marcada por la nostalgia y la participación del público.

El espectáculo incluyó invitados especiales. La joven cantante Fresa acompañó a Almánzar en «Luna», mientras que Mabel Peguero participó en «Evidencias». También subieron al escenario la actriz Hony Estrella, con quien interpretó «Cosas del amor», y el merenguero Raffely Rosario, para cantar «Soy como quise ser».

Uno de los momentos destacados fue la participación de los Mariachi Reyes de México, agrupación que habitualmente acompaña a Ana Gabriel en sus presentaciones en República Dominicana.

La artista estuvo respaldada por una banda de más de diez músicos y mantuvo la conexión con los asistentes durante toda la presentación, que concluyó con «Quién como tú», coreada por el público.

La producción estuvo a cargo de LME Entertainment, bajo la conducción de Hony Estrella y Lowensky Natera. El evento contó con el respaldo de diversas marcas y empresas.

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