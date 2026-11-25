SANTO DOMINGO – La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró el 26 aniversario de su Facultad de Artes con un concierto de la Orquesta de Cámara, encabezado por el rector Jorge Asjana David y con la participación de representantes diplomáticos de Ucrania y Marruecos.

La presentación tuvo lugar en la explanada de la facultad y estuvo dirigida por el maestro Hipólito Javier Guerrero, quien condujo a estudiantes, docentes y músicos vinculados a la Escuela de Música.

Durante el acto, la decana de la Facultad de Artes, Zoila Anitza Gutiérrez, destacó el papel de las expresiones artísticas en la formación integral, el pensamiento crítico y la creatividad.

Gutiérrez señaló que, aunque la facultad conmemora 26 años desde su reinstalación, las artes forman parte de la tradición académica de la universidad desde sus orígenes.

Asimismo, informó que la unidad académica desarrolla una agenda de actividades que incluye simposios, obras teatrales, presentaciones de la Escuela de Publicidad y encuentros culturales.

La decana también resaltó el aumento del interés estudiantil por carreras de Cine, Música y Educación Musical, así como el crecimiento de la matrícula en Crítica e Historia del Arte y Artes Plásticas.

Entre los invitados estuvieron los embajadores de Ucrania, Miroslav Mijailovich Denis, y Marruecos, Hichame Dahane, además de Vitali Bilan, encargado de la Embajada ucraniana.

La actividad promovió el intercambio cultural y los vínculos académicos entre República Dominicana y otras naciones.

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