Empresarios advierten impacto local por alza tasas interés E.U.

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SANTO DOMINGO.- Gremios empresariales advirtieron que el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), de 3.75 % a 4 %, podría incidir en los costos de producción de República Dominicana, por lo que exhortaron a las autoridades económicas a evaluar posibles medidas.

Los empresarios señalaron que el incremento de las tasas, combinado con el alza del precio del petróleo, puede generar presiones adicionales sobre la industria y otros sectores productivos.

ANALISIS, IMPACTO EN COSTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, indicó que el sector empresarial analiza las posibles repercusiones de la medida en la economía local.

“Eso se produjo y estamos analizando para ver cuál sería el posible impacto en la economía local”, señaló Peña Izquierdo.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, consideró que las autoridades económicas todavía podrían adoptar medidas durante lo que resta de 2026 para mitigar eventuales efectos.

“Hay algunas medidas que se pueden asumir en lo que queda de este año 2026, por lo que las autoridades económicas deberán analizar lo que se puede hacer en ese sentido”, expresó Dargam.

PREOCUPACION ALZA DEL DÓLAR Y FLETES

Los empresarios también señalaron como factor de preocupación el comportamiento de la tasa de cambio del dólar, debido a que puede incrementar los costos de los fletes y, en consecuencia, elevar el precio de los productos importados.

La Reserva Federal ha explicado que tasas de interés más altas encarecen el financiamiento para consumidores y empresas, incluidos préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito, aunque también pueden generar mayores rendimientos para los ahorros.

Los representantes empresariales hablaron sobre el tema durante la apertura del foro “Democracia y Gobernanza Sociolaboral”, celebrado este jueves en la Torre Empresarial, en el sector La Julia, Santo Domingo.

an/am