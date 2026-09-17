La Eurocámara pide suspender Acuerdo de Diálogo con Cuba

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BRUSELAS 17 Sep.- El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves suspender la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que estructura las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, apuntando a «violaciones sistemáticas» de los Derechos Humanos por parte de las autoridades de la isla contra presos políticos y sus familiares.

La resolución, aprobada por la Eurocámara con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones, se centra en el caso de Félix Navarro, de 72 años, y su hija Saylí Navarro –cofundadora de las Damas de Blanco, galardonada con el Premio Sájarov en 2005–, quienes fueron detenidos en 2021 y posteriormente condenados a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente.

Así, los eurodiputados han denunciado «la ausencia de juicios justos, el recurso a la tortura durante las detenciones y el uso sistemático del exilio forzoso como condición para la liberación de los opositores», al tiempo que han mostrado su preocupación por el deterioro de la salud de Navarro y han pedido su liberación, junto con la de «todos los demás presos políticos.

«En ausencia de pasos concretos y verificables por parte del régimen hacia la democracia multipartidista, el Parlamento reitera su llamamiento para que se suspenda inmediatamente el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación y que se apliquen sanciones a los responsables de la represión en Cuba, empezando por el presidente, Miguel Díaz-Canel», recoge la resolución.

El documento aprobado por el Parlamento Europeo reseña que Cuba mantiene en prisión «a 1.339 presos políticos», entre ellos 38 menores de edad. El texto apunta además que entre estas personas hay 463 que padecen «enfermedades físicas graves» y 54 que «sufren trastornos mentales graves», pese a lo que «no reciben la atención médica adecuada».

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