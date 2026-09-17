Ataques Irán a bases de EE.UU. causan graves daños, según CBS

WASHINGTON.- Imágenes tomadas por tropas estadounidenses muestran un avión destruido y remolques destrozados como parte de los graves daños causados por ataques de Irán a bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, informó CBS News.
Las imágenes sin fecha, tomadas en una base en Arabia Saudita y en dos instalaciones en Kuwait, fueron proporcionadas a la cadena por personal estadounidense bajo condición de anonimato debido a las restricciones militares, señaló el medio este martes.
«Son daños graves a nuestras bases que no se han comunicado al público estadounidense», dijo un miembro de las fuerzas armadas citado por CBS.
«Estamos ahí, de pie, con los ojos cerrados, recibiendo golpes en la cara», agregó.
PENTÁGONO REPORTA DAÑOS GENERALIZADOS
El inspector general del Pentágono publicó a inicios de esta semana un informe que señala que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las fuerzas desplegadas en Oriente Medio, había informado de daños generalizados en instalaciones y equipos.
El CENTCOM dijo que los ataques iraníes «dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania», según el informe.
«Además, decenas de aeronaves estadounidenses fueron destruidas o dañadas» durante la guerra, indicó.
COSTO DE LA GUERRA SUPERA LOS 38.000 MILLONES
El Departamento de Defensa estimó el costo de la guerra con Irán en 33.400 millones de dólares hasta el 29 de junio, pero esta cifra «no incluye los costos de reparación de infraestructura», de acuerdo con el documento.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista, dijo el martes que hasta el 1 de agosto el costo ha ascendido a 38.000 millones de dólares.
Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, y el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el objetivo era impedir que la república islámica obtuviera armas nucleares, algo que Teherán niega estar buscando.
Irán ha respondido con ataques en toda la región y bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo, lo que ha disparado los precios del crudo y provocado repercusiones económicas globales.
Carlitos
21 minutos hace
Jajaja, cbs no encuentra como dañar el gobierno de Trump,muestren pruebas videografica o algo creíble.
Será que este ARRASTRADO es ciego? Las evidencias están en todas las redes; googlea mijo, googlea.
«EL TIEMPO ES EL PEOR ENEMIGO DE LAS MENTIRAS».
Salten todo lo que quieran, que están amarrao. Estados Unidos nunca debió irse más de 12 mil kilómetros a molestar a quien no debía.
Que esas bases están seriamente dañadas? Eso lo sabemos. La salida de LOS ARRASTRADOS es que nosotros dijimos que estaban destruidas desde hace mucho tiempo, y por eso es una derrota, por que es ahora que están destruidas 🤣🤣. No, están destruidas
desde el mismo momento que lo dijimos; el asunto es, que los gringos son de acción retardadas y niegan todo hasta que no se puede ocultar más. Dijimos que Estados Unidos tenía problemas con las municiones, y también lo negaron, hasta que los medios lo publicaron. El 28 de este mes cumplen 7 meses en su guerra contra Irán, y cuál es el resultado? No han podido poner un pie dentro de Irán, y contrario a eso, han tenido que abandonar todas sus bases. Y logrado ningunos de sus objetivos; contrario a eso, el Estrecho de Ormuz que antes estaba… Leer mas »
ESTA DISQUE PRENSA TIENE RETRASO MENTAL O SAUL PLOTA ES UN MONGOLOIDE. REPITE COMO TITERE CON LA MANO METIDA EN EL TRASERO COSAS QUE YA SE SABE Y HAN PUBLICADOS MEDIOS DESDE HACE MESES..SOLO QUE LOS TITERES TAPABAN PUES SU AMO IMPERIAL NO LE METIA LA MANO DETRAS PARA QUE DESPOTRIQUEN.
Rosa…..loca histerica. Según tu…..todo lo que sale aquí que perjudique a los regímenes autoritarios que tú alabas, defiendes y hasta justificas es Fake News….. y esto???? No será fake News? Ahora si le creemos a CBS entonces?
Jajaja, cbs no encuentra como dañar el gobierno de Trump,muestren pruebas videografica o algo creíble.
jicotea saca la cabeza pa’que veas
Anja ,si .
La realidad es dura de ver y aceptar especialmente cuando nos molesta.
ENIGMA corre ven, huuuyeeee, ven a poner a esta gente en su lugar, ven a decirle que eso no es así, explicale ven, dale un discurso en mayúsculas para que los convensas, dile que el que sabe eres tu y que ellos están equivocados.