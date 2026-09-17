ONU cree EU cometió crímenes guerra en ofensiva contra Irán

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GINEBRA.- Una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó este jueves que existen «motivos razonables» para determinar que Estados Unidos perpetró crímenes de guerra en bombardeos lanzados contra una escuela y un polideportivo en los primeros compases de la ofensiva iniciada en febrero junto a Israel contra Irán.

«Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, la misión halló motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra consistente en lanzar ataques indiscriminados que causaron la muerte o lesiones a civiles, o daños a bienes de carácter civil», indicó durante la presentación de su informe.

Según la misión, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques con misiles Tomahawk contra la escuela primaria Shajaré Taybé de Minab, un centro escolar «claramente identificable», y con misiles con munición de tungsteno contra un polideportivo en Lamerd, igualmente «claramente identificable».

ATAQUE A ESCUELA EN MINAB

La investigación señala que el bombardeo contra la escuela en Minab dejó más de 150 muertos, entre ellos 120 menores. El centro estaba ubicado a unos 70 metros de un complejo naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, adyacente al colegio.

La misión indicó que no hay información que apunte a que la escuela fuera usada para fines militares en el momento del ataque y sostuvo que el edificio escolar «era el punto de impacto previsto» y que los daños «no fueron consecuencia de un impacto erróneo ni de daños colaterales del ataque contra el complejo adyacente».

Recordó que el Derecho Internacional Humanitario «prohíbe dirigir ataques contra bienes de carácter civil» y «establece la obligación de distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos militares», por lo que concluyó que Estados Unidos «incumplió su obligación de hacer todo lo posible por verificar que se trataba de un objetivo militar».

«Estados Unidos dirigió los ataques contra el edificio de la escuela siendo consciente del riesgo sustancial de impactar contra un bien de carácter civil y actuando con temeridad respecto a la posibilidad de que ello ocurriera», señala el informe.

Además, afirmó que Washington «actuó deliberadamente» y que «el hecho de que no actualizara la información sobre la escuela en sus bases de datos de objetivos ni verificara que el edificio fuera un objetivo militar antes de lanzar el ataque trascendió la mera negligencia».

ATAQUE A POLIDEPORTIVO EN LAMERD

En el caso del bombardeo contra el polideportivo en Lamerd, que dejó más de una veintena de muertos, la misión reseñó que el edificio «está visiblemente separado» de otro complejo de la Guardia Revolucionaria en la zona y que, al igual que en Minab, no hay indicios de uso militar al momento del ataque.

La comisión concluyó que se trató de «una acción indiscriminada que vulneró el principio de distinción», al haberse utilizado un misil que «dispersó aproximadamente 180.000 perdigones de tungsteno sobre una amplia superficie», lo que impide limitar los efectos del ataque sobre la población.

«En consecuencia, el ataque contra Lamerd también constituyó el crimen de guerra consistente en lanzar un ataque indiscriminado que causó la muerte o lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil», indicó, y agregó que Washington «actuó con temeridad respecto a la probable magnitud de las muertes o lesiones resultantes».

DENUNCIAS POR REPRESIÓN DE PROTESTAS EN IRÁN

Por otra parte, la misión señaló que las autoridades iraníes reprimieron las protestas antigubernamentales entre diciembre y febrero de una forma que puede describirse como «un ataque sistemático y generalizado» contra la población civil, por lo que podrían ser categorizados como crímenes de lesa humanidad.

El informe determina que las acciones de las fuerzas de seguridad supusieron «una escalada sin precedentes respecto a medidas represivas anteriores, caracterizada por el uso generalizado de fuerza letal, que provocó muertes y lesiones masivas, y por detenciones a gran escala».

«La información disponible indica que los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad se produjeron a una escala asombrosa y sin precedentes en las 31 provincias», dijo, y detalló que Teherán, Karaj, Mashhad, Isfahán y Rasht registraron el mayor número de víctimas mortales.

La investigación detectó «un patrón recurrente» en el que «las fuerzas de seguridad utilizaban gases lacrimógenos antes de disparar escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes que no representaban una amenaza inminente».

«Los testimonios directos, los relatos del personal sanitario y los registros médicos, incluidas las pruebas de imagen, confirmaron que los manifestantes sufrieron heridas por perdigones metálicos en los ojos, la cabeza, el pecho y la parte superior del cuerpo, lo que sugiere que las fuerzas de seguridad tenían la intención de maximizar el daño», precisó.

La misión puntualizó que entre las víctimas mortales figuran más de 220 menores y que las fuerzas de seguridad lanzaron ataques contra centros sanitarios, «golpeando y deteniendo a manifestantes heridos y arrestando a personal médico, lo que disuadió a las víctimas de buscar atención vital».

Recordó además que las autoridades impusieron el 8 de enero un bloqueo de Internet y telefonía a nivel nacional, que se prorrogó más de cinco meses, lo que «impidió ilegalmente la difusión de información y la coordinación de servicios de emergencia».

DETENCIONES MASIVAS, TORTURAS Y EJECUCIONES

La investigación resalta que decenas de miles de personas «fueron privadas de libertad mediante detenciones arbitrarias masivas» y agrega que «los detenidos sufrieron torturas, confinamiento en solitario y denegación de asistencia letrada, mientras que sus familias permanecían sin noticias sobre el paradero de sus seres queridos, en circunstancias que suscitaban temores de desaparición forzada».

Finalmente, subrayó que Irán incrementó el número de ejecuciones de manifestantes, con al menos 29 ejecutados entre marzo y agosto de 2026 en relación con las protestas, por lo que sostuvo que «muchas de estas violaciones graves constituyen crímenes de lesa humanidad, incluidos el asesinato, el encarcelamiento, la tortura y otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil».