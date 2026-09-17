Consejo haitiano reconoce a 28 organizaciones ante comicios

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Puerto Príncipe, 17 sep.- El Consejo Electoral Provisional (CEP) haitiano autorizó hasta hoy a 28 de los 105 partidos y coaliciones inscritos para los próximos comicios, cuya primera votación será el 13 de diciembre, según un comunicado de prensa.

Las restantes entidades políticas presentadas para participar como candidatas en los sufragios incumplen con el requisito principal de reunir una filiación mínima de 30 mil miembros, exigida por el Decreto Electoral que rige los sufragios, añade la declaración.

Los 105 partidos o coaliciones registrados acumulan, en total, alrededor de un millón 40 mil votantes inscritos ante la plataforma del CEP, pero solo las citadas 28 llegan de forma individual a la cifra demandada por el Decreto Electoral que rige el proceso.

La instancia electoral decidió conceder una prórroga (hasta el 9 de octubre), por segunda vez en dos semanas, para que las entidades partidistas intenten completar los 30 mil miembros necesarios para que puedan contender como candidatas, agrega el comunicado.

De acuerdo con el CEP, el proceso de registro de electores, por su parte, inscribió en los 10 departamentos del país a unas 600 mil personas en edad de votar, indica la declaración.

Según el periódico Le Nouvelliste, ya fueron registrados ante el proceso electoral siete candidatos a la presidencia (cuyos nombres permanecen en el anonimato, excepto el expresidente Jocelerme Privert); 117 al Senado; y 311 a la Cámara de Diputados.

Privert inscribió su nombre en la plataforma en línea del CEP para aspirar al cargo, según establece el Decreto que norma la legalidad de los comicios, precisó el periódico.

«Jocelerme Privert se lanza a la carrera presidencial», tituló la víspera Le Nouvelliste su nota de anuncio sobre el tema, con declaraciones del propio exjefe de Estado. «He presentado mi candidatura a la presidencia de la República, bajo la bandera de la agrupación Ayiti Transfome (Transformar a Haití)», comunicó el político, quien gobernó Haití entre febrero de 2016 y febrero de 2017.

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