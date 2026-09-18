La Comisión Europea anuncia otros 3.300 MM para Ucrania

BRUSELAS 17 Sep.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este jueves un desembolso de 3.300 millones de euros adicionales a Ucrania para la adquisición de misiles y drones, tras mantener una conversación telefónica con el presidente Volodimir Zelenski.
«Rusia está atacando sin tregua a Kiev, intentando hacer imposible la vida cotidiana de sus habitantes. Mañana desembolsaremos otros 3.300 millones de euros a Ucrania, para la adquisición de misiles y drones», ha señalado en un comunicado, reiterando que la UE está «del lado de todos los ucranianos».
La dirigente alemana ha recalcado que «la semana pasada, aprobamos financiación de la UE para los sistemas Patriot a través de nuestro Préstamo de Apoyo a Ucrania», si bien ha defendido que «está claro que se necesita más» y que en lo que va de año Bruselas ha movilizado «casi 15.000 millones de euros» para Kiev.
«Estamos dispuestos a utilizar los fondos restantes del programa SAFE para poner en marcha un nuevo programa de proyectos conjuntos de defensa entre la UE y Ucrania (…) Podremos combinar la experiencia en el campo de batalla y la innovación de Ucrania con la tecnología y la fortaleza industrial de Europa», ha explicado.
PROCESO DE ADHESIÓN DE UCRANIA
Von der Leyen ha señalado asimismo que el apoyo del bloque «va mucho más allá de la defensa», aludiendo al proceso de adhesión de Ucrania.
«Mi mensaje a los amigos de Ucrania en todo el mundo será sencillo: Europa está dando un paso al frente. Ahora los demás también deben intensificar su apoyo», ha zanjado.
Por su parte, el presidente Zelenski ha confirmado la conversación, que ha descrito como «muy productiva» y ha informado de que se reunirá con Von der Leyen de nuevo la próxima semana en Nueva York, que albergará la Asamblea General de la ONU.
«Analizamos las medidas necesarias para garantizar nuestra resiliencia en materia de defensa, centrándonos detalladamente en la cuestión de la financiación de la defensa de Ucrania. (…) La iniciativa de utilizar los fondos restantes del programa SAFE para apoyar nuevos proyectos de defensa que involucren a Ucrania y a la Unión Europea es muy oportuna y verdaderamente necesaria», ha señalado en un mensaje difundido en sus redes sociales.
no utilicen… drones ni misiles… en tumbar… o contrarrestar al ratón… putin, sino… lárguense en zonas… totalmente habitadas… para emparejar… con que, el ratón… ha asesinado en ucrania… hasta que esa… lacra, putin… no vea, en su suelo… muertes incontables… no va a parar… la ‘operación especial… comprendes!…
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asi es la vida, mietras yo trabajo y ahorro cuando puedo, para operarme una rodilla, eso no dan para matar a todos los rusos.
Tanta pobreza que hay en el mundo y ésta gente dando dinero para destruirlo, así no se vale Men.
echar mas leña al fuego y alimentar la guerra ,cada dia estoy mas de acuerdo con rusia ,la union europea no deberia meterse para nada y ser neutral es un conflicto entre ellos
Eh verdad don lambe kuuuuLoooo. Que lindo suena eso pedazo de ñame al cuadrado. Irán puede ayudar a Rusia ,korea del norte. Si te vas a Rusia te dan empleo en el circo RUSO porque eres un buen payaso 🤡. CARA DE VAGINA CON PELO imbecil soquete perverso ignorante crápula cerebro de mosquito mente de mime pelafustan.
mil nombres, esa acción… has de criticarla… y la que ejecuta… la lacra putin… ni la ha de mencionar… cerebro e’ aves… ah, con esos fondos… se le echa… más leña al fuego… mientras el ucraniano… recibe fuego… de tu amado ratón, eh!… es cierto que… el esclavismo… está corto de cerebro… son ciegos, asi… han de vivir…
WOW que GUAPO le ha salido el comediante a PUTIN
2) Otro dato que se me olvidó es que su principal aliado, EEUU, están de a balazos.
Libia ha reducido el flujo de petróleo a Europa
Europa ya no está recibiendo petróleo ni gas de medio oriente
De manera pues, según mi punto de vista a Europa y EEUU solo lo queda el camino de la guerra para robarse la energía de Rusia. Bueno, ya están en guerra con Rusia.
No me digas don lambe kuuuuLoooo. Te dan empleo en Rusia en el circo eres un payaso. Y un enagenado mental. Deja de drogarte.
Europa está pagando una energía sumamente cara
Están gastando un cojón de dinero en Ucrania a cambio de nada (no entiendo)
La UE cada vez es menos competitiva con relación a EEUU y China, etc
Según la futura líder de alemania, Francia y Alemania ESTAN QUEBRADA junto con toda la UE. (No lo digo yo)
Si ustedes suman todo eso más otras que se me olvidan… LA UE VA A CORRER LA MISMA SUERTE QUE YUGOSLAVIA Y LA URSS. Más temprano que tarde
la union europea terminada desmembrandose por sus malas politicas economicas y migratorias ,el reino unido ha hecho muy bien en retirarse ,italia esta muy cabreada con bruselas ,y aqui en España ya no quieren saber nada de la union europea ,alimentar la guerra no es la solucion y mas con un pais que nunca quiso ser miembro de la union europea ni de la OTAN ,ucrania son unos oportunistas
Eh verdad lambe kuuuuLoooo que genio eres de la sandeces . Locotrón cuánta SICA tu hablas deja de usar droga mix CRACK COCAINA y fentanilo para que no hable tanta miiiieerrdaaaaa y ssiiicaa.
Sigue esperando con maldad, Zaltakokote. La gente siempre ha preferido ir (turismo o residencia) a la preciosa y democrática Europa. Y lo preferirá pase lo que pase. A Rusia y China es que nunca verás la gente yendo masivamente mientras monstruos como el Envenenador estén allí.
Cosa que te pica.
Eh verdad don lambe kuuuuLoooo José A Ramírez Alia don ñame al cuadrado pedazo de carne con ojo.