Trump y republicanos sufren una histórica derrota en EEUU

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Washington (EFE).- Una ola azul, el color de los demócratas, barrió este martes a los republicanos del control del Congreso de Estados Unidos y derribó bastiones conservadores como Texas, en un duro castigo al presidente, Donald Trump, que afrontará los últimos dos años de su mandato con una oposición capaz de bloquear su agenda.

Las encuestas anticipaban una clara victoria demócrata en la Cámara de Representantes y una batalla más ajustada en el Senado, pero el castigo al inquilino de la Casa Blanca y a su partido fue mayor de lo previsto y despejó las principales incógnitas de la noche electoral antes de lo que muchos pronosticaban.

Los demócratas recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

Una histórica ola demócrata arrebata el Congreso a Trump y a los republicanos
Personas acuden a votar en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, este 3 de noviembre de 2026, en Detroit (Míchigan). EFE/Sarah Yenesel

Y, aunque los republicanos resistieron sufriendo en bastiones como Florida, la oposición logró también su objetivo más difícil: dar un vuelco al Senado, con victorias tan históricas como simbólicas en Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio.

Caen los bastiones republicanos

En Texas, el pastor presbiteriano y educador James Talarico se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado federal por ese estado en 38 años, al derrotar a Ken Paxton, fiscal general del estado y una apuesta personal de Trump.

El golpe no terminó ahí. El gobernador republicano Greg Abbott, que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo, cayó ante la demócrata Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera latina en ocupar el cargo y pone fin a más de tres décadas de dominio conservador.

Los resultados en Texas apuntan a un posible vuelco del voto latino, que en 2024 contribuyó a la victoria de Trump con un respaldo histórico y que ahora le ha dado la espalda.

Una histórica ola demócrata arrebata el Congreso a Trump y a los republicanos
Personas observan los resultados de las elecciones de medio mandato en Texas, este 3 de noviembre de 2026, donde el candidato demócrata se impuso al republicano por el escaño en el Senado de Estados Unidos. EFE/Richard Rodriguez
En Kansas, otro bastión republicano, Adam Hamilton rompió una racha de casi un siglo sin que un demócrata lograra ser elegido al Senado federal por ese estado.

La nueva mayoría en la Cámara de Representantes permitirá a la oposición bloquear la agenda legislativa de Trump, abrir investigaciones e impulsar juicios políticos contra el presidente o miembros de su gabinete, aunque una eventual destitución exigiría una mayoría de dos tercios en el Senado.

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Victor
Victor
20 segundos hace

Traducido al dominicano = » Un TROMPON bien da’o. «

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ENIGMA
ENIGMA
3 minutos hace

GOD BLESS AMERICA!

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La ley
La ley
7 minutos hace

Una LATINOAMERICA unida esta demostrado la union hace la fuerza. QUE VIVAN LOS LATINOS!!!!! AHORA TROMPITA VA APROVAR UN POCO DE LO QUE ES EL PODER. les quedan dias dificiles y su tiempo estan contados en la casa blanca

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