Leonel Fernández reivindica legado del profesor Bosch

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reivindicó el legado político e intelectual de Juan Bosch y afirmó que esa organización tiene el compromiso de llevar sus ideas al siglo XXI desde el Gobierno.

Fernández habló durante un acto con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebrado en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

“Él nos formó, él nos alfabetizó políticamente, él nos enseñó a pensar políticamente”, expresó el exmandatario, quien aseguró que las enseñanzas del profesor continúan guiando a los dirigentes de la organización.

Fernández sostuvo que uno de los discípulos de Bosch llegó a la Presidencia 23 años después de la fundación del PLD y encabezó lo que definió como la mayor transformación económica, social, política, cultural y tecnológica de la historia dominicana.

La actividad, titulada Juan Bosch: vida, obra y legado, incluyó una conferencia magistral del exvicepresidente Rafael Alburquerque, quien repasó la trayectoria política, intelectual y humana del expresidente.

Alburquerque destacó su liderazgo en las elecciones de 1962, las reformas impulsadas durante sus siete meses de Gobierno y la Constitución de 1963, que incorporó derechos fundamentales y garantías sociales.

También abordó su derrocamiento, su papel en los acontecimientos que precedieron a la Revolución de Abril de 1965 y sus principales aportes a la literatura y el pensamiento político.

En el encuentro participaron dirigentes de la Fuerza del Pueblo, familiares de Bosch, intelectuales y personalidades de la vida nacional, quienes destacaron la vigencia de sus ideas y la importancia de transmitirlas a las nuevas generaciones.

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