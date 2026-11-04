Diáspora dominicana logra tres escaños en el Congreso de EU

NUEVA YORK.- La diáspora dominicana logró este martes una representación histórica con tres escaños en el Congreso de EE.UU.

Manny Rutinel, Darializa Ávila Chevalier y Analilia Mejía consiguieron la victoria en sus respectivos distritos de Colorado, Nueva York y Nueva Jersey, en el marco de las elecciones de medio término celebradas este martes 3 de noviembre.

Es la primera vez que tres figuras de ascendencia dominicana coincidirán en un mismo período legislativo en la Cámara de Representantes, procedentes de tres estados diferentes, lo que marca un hito sin precedentes para la comunidad dominicana en el exterior.

Los comicios definieron los 435 escaños de la Cámara Baja y 35 del Senado, además de gobernaciones y cargos estatales y locales.

Los resultados preliminares citados a continuación deben ser verificados con las autoridades electorales oficiales de cada estado.

COLORADO: MANNY RUTINEL

En el distrito 8 de Colorado, uno de los más competitivos del país, el demócrata Manny Rutinel se impuso al republicano Gabe Evans, quien buscaba la reelección, y al libertario David Wood.

Con cerca del 80 % de los votos contabilizados, según Colorado Newsline, Rutinel encabezaba con 56 % frente a 40 % de Evans y alrededor de 4 % de Wood.

Abogado y economista formado en Yale y Johns Hopkins, Rutinel representó al distrito 32 en la legislatura estatal de Colorado desde 2023 hasta septiembre pasado, cuando renunció para concentrarse en su campaña federal. Es hijo de una inmigrante dominicana que lo crió como madre soltera.

NUEVA YORK: DARIALIZA ÁVILA CHEVALIER

En el distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier venció al republicano Manuel Williams.

Hija de inmigrantes dominicanos, había derrotado en junio en las primarias demócratas al congresista Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.

Su distrito abarca Harlem, Washington Heights e Inwood, en Manhattan, y sectores del noroeste de El Bronx, zonas con alta concentración dominicana. Activista comunitaria y egresada de Columbia, ha trabajado en organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.

NUEVA JERSEY: ANALILIA MEJÍA

En el distrito 11 de Nueva Jersey, Analilia Mejía, de raíces dominicanas y colombianas, buscaba retener el escaño con un mandato completo de dos años.

Mejía llegó a la Cámara en abril tras ganar la elección especial para sustituir a Mikie Sherrill, electa gobernadora, convirtiéndose en la primera mujer de ascendencia dominicana en llegar al Congreso federal.

En esta jornada se enfrentó nuevamente al republicano Joe Hathaway y al independiente Alan Bond.

Nacida y criada en Elizabeth, es organizadora sindical y defensora de los derechos laborales. Fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders y trabajó en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden.

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