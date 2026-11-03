Danilo critica reforma policial por «intercambio de disparos»

PUERTO PLATA. El expresidente Danilo Medina cuestionó la reforma de la Policía Nacional impulsada por el actual Gobierno y afirmó que, pese a los miles de millones de pesos invertidos, jóvenes de los barrios continúan muriendo en intervenciones policiales.

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que, si ese era el resultado de la transformación policial, habría sido preferible mantener la institución como estaba.

Durante un acto de juramentación de dirigentes en Puerto Plata, Medina defendió la gestión de los gobiernos peledeístas y aseguró que esa organización redujo la pobreza extrema del 11 % al 2.4 %.

También cuestionó los resultados del actual Gobierno en materia de seguridad alimentaria y destacó las obras turísticas construidas durante las administraciones del PLD en esa provincia.

Sobre el escenario político de cara a 2028, sostuvo que ningún partido ganará las elecciones en primera vuelta y aseguró que su organización no será la que quede fuera de la contienda.

La actividad, encabezada por Medina y el secretario general del PLD, Jhonny Pujols, reunió a dirigentes nacionales y locales. El presidente municipal, José Ramón Durán, informó que más de 4,000 personas se reincorporaron a las filas de esa organización.

El exalcalde Walter Musa afirmó que el partido está preparado para las próximas elecciones y criticó los apagones, la falta de agua y los problemas del transporte en la provincia.

Durante el encuentro también participaron la presidenta provincial, Emelania Cid, y otros representantes de la organización.4

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