Irán se atribuye derrota Trump en Ormuz y en Estados Unidos

TEHERAN.- Irán se atribuyó este miércoles una derrota estratégica contra el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto en el estrecho de Ormuz como en el plano político en Washington.

La afirmación fue hecha por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, quien aseguró que su país venció a Trump «en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz», además de propinarle un revés en la capital estadounidense tras los resultados de las elecciones legislativas de medio término.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Rezaei sostuvo que la nación iraní derrotó al mandatario estadounidense en ambos frentes y advirtió que «cualquier actor que se enfrente a Irán asumirá las consecuencias, tanto en el campo de batalla como dentro de su propio país».

«Al mismo tiempo, los estadounidenses se vieron obligados a pagar el precio de su guerra», añadió.

DEMÓCRATAS HABRÍAN RECUPERADO EL CONGRESO

Los resultados preliminares de los comicios al Congreso apuntaron a una victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras, a expensas del Partido Republicano, según la agencia Associated Press.

Ese resultado limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa, mientras que sus posibles repercusiones sobre la política estadounidense hacia Irán permanecen inciertas.

VANCE ADMITE IMPACTO DE LA GUERRA

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, reconoció el miércoles que la guerra contra Irán fue el principal motivo de la derrota republicana en las elecciones, y señaló que el propio Trump también lo había admitido.

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán que causó miles de muertes. Teherán respondió con ataques contra territorio israelí y contra instalaciones que identificó como estadounidenses en la región.

En junio, Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para detener las hostilidades, pero su aplicación quedó estancada y los ataques se reanudaron.

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