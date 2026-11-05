Irán se atribuye derrota Trump en Ormuz y en Estados Unidos

TEHERAN.- Irán se atribuyó este miércoles una derrota estratégica contra el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto en el estrecho de Ormuz como en el plano político en Washington.
La afirmación fue hecha por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, quien aseguró que su país venció a Trump «en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz», además de propinarle un revés en la capital estadounidense tras los resultados de las elecciones legislativas de medio término.
En un mensaje publicado en la plataforma X, Rezaei sostuvo que la nación iraní derrotó al mandatario estadounidense en ambos frentes y advirtió que «cualquier actor que se enfrente a Irán asumirá las consecuencias, tanto en el campo de batalla como dentro de su propio país».
«Al mismo tiempo, los estadounidenses se vieron obligados a pagar el precio de su guerra», añadió.
DEMÓCRATAS HABRÍAN RECUPERADO EL CONGRESO
Los resultados preliminares de los comicios al Congreso apuntaron a una victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras, a expensas del Partido Republicano, según la agencia Associated Press.
Ese resultado limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa, mientras que sus posibles repercusiones sobre la política estadounidense hacia Irán permanecen inciertas.
VANCE ADMITE IMPACTO DE LA GUERRA
El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, reconoció el miércoles que la guerra contra Irán fue el principal motivo de la derrota republicana en las elecciones, y señaló que el propio Trump también lo había admitido.
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán que causó miles de muertes. Teherán respondió con ataques contra territorio israelí y contra instalaciones que identificó como estadounidenses en la región.
En junio, Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para detener las hostilidades, pero su aplicación quedó estancada y los ataques se reanudaron.
jt-am
Él mismo Trump lo ha dicho
Las deportaciones fueron, soy trompista
Esconderse después de una derrota es de cobardes.
Es la verdad. Si Estados Unidos estuviera llenando barcos con los recursos naturales de Irán, hoy el PEDÓFILO fuera anclamado como héroe. Alguien lo está señalando por el caso de Venezuela? no, porque de una forma u otra se están beneficiando.
No cabe duda de que perdieron las elecciones, por haber perdido la guerra con Irán, no por haberla iniciado.
Que queda? Volver a atacar y perder más o entregar lo acordado.
Usted tiene pruebas de que Trump es pedófilo?
YA PRONTO TRUMP LES VA A MANDAR UNAS CUANTAS MOABs. SUCIOS CRIMINALES TERRORISTAS.
y acaso no es asi?