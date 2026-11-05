Irán se atribuye derrota Trump en Ormuz y en Estados Unidos

imagen
Mohsen Rezaei

TEHERAN.- Irán se atribuyó este miércoles una derrota estratégica contra el presidente estadounidense, Donald Trump, tanto en el estrecho de Ormuz como en el plano político en Washington.

La afirmación fue hecha por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, quien aseguró que su país venció a Trump «en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz», además de propinarle un revés en la capital estadounidense tras los resultados de las elecciones legislativas de medio término.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Rezaei sostuvo que la nación iraní derrotó al mandatario estadounidense en ambos frentes y advirtió que «cualquier actor que se enfrente a Irán asumirá las consecuencias, tanto en el campo de batalla como dentro de su propio país».

«Al mismo tiempo, los estadounidenses se vieron obligados a pagar el precio de su guerra», añadió.

DEMÓCRATAS HABRÍAN RECUPERADO EL CONGRESO

Los resultados preliminares de los comicios al Congreso apuntaron a una victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras, a expensas del Partido Republicano, según la agencia Associated Press.

Ese resultado limitaría la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa, mientras que sus posibles repercusiones sobre la política estadounidense hacia Irán permanecen inciertas.

VANCE ADMITE IMPACTO DE LA GUERRA

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, reconoció el miércoles que la guerra contra Irán fue el principal motivo de la derrota republicana en las elecciones, y señaló que el propio Trump también lo había admitido.

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán que causó miles de muertes. Teherán respondió con ataques contra territorio israelí y contra instalaciones que identificó como estadounidenses en la región.

En junio, Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento para detener las hostilidades, pero su aplicación quedó estancada y los ataques se reanudaron.

jt-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
7 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
José M
José M
8 minutos hace

Él mismo Trump lo ha dicho

0
0
Responder
El PopoLin
El PopoLin
9 minutos hace

Las deportaciones fueron, soy trompista

0
0
Responder
EL RUSO
EL RUSO
15 minutos hace

Esconderse después de una derrota es de cobardes.

0
0
Responder
EL RUSO
EL RUSO
17 minutos hace

Es la verdad. Si Estados Unidos estuviera llenando barcos con los recursos naturales de Irán, hoy el PEDÓFILO fuera anclamado como héroe. Alguien lo está señalando por el caso de Venezuela? no, porque de una forma u otra se están beneficiando.

No cabe duda de que perdieron las elecciones, por haber perdido la guerra con Irán, no por haberla iniciado.

Que queda? Volver a atacar y perder más o entregar lo acordado.

0
0
Responder
José M
José M
3 minutos hace
Responder a  EL RUSO

Usted tiene pruebas de que Trump es pedófilo?

0
0
Responder
LUCIFER👹
LUCIFER👹
31 minutos hace

YA PRONTO TRUMP LES VA A MANDAR UNAS CUANTAS MOABs. SUCIOS CRIMINALES TERRORISTAS.

0
0
Responder
nicolaus
nicolaus
45 minutos hace

y acaso no es asi?

0
0
Responder