Dominicana gana reelección como vicegobernadora Rhode Island

PROVIDENCE.- La dominicana Sabina Matos ganó las elecciones para continuar como vicegobernadora de Rhode Island, al imponerse al candidato republicano John J. Loughlin II con el 59.1% de los votos, según los resultados publicados por The New York Times.

Matos, quien buscaba permanecer en el cargo, obtuvo 207,858 sufragios, frente a los 142,723 alcanzados por Loughlin II, que representaron el 40.6% de los votos contabilizados.

La dominicana se suma a los otros ocho candidatos de origen dominicano que ganaron las elecciones en sus respectivos distritos.

RESULTADOS

Los resultados, actualizados a las 5:27 de la mañana de este miércoles y con más del 95% de los sufragios escrutados, también registraban 1,053 votos por candidatos inscritos, equivalentes al 0.3% del total.

La victoria consolida la presencia de Matos en la política estatal de Rhode Island y representa un nuevo resultado electoral de relevancia para la comunidad dominicana en Estados Unidos.

HISTORIA

La dirigente demócrata, nacida en República Dominicana, hizo historia en 2021 al convertirse en la primera mujer dominicana en ocupar la vicegobernación de un estado estadounidense, luego de asumir el puesto tras la renuncia del entonces vicegobernador Daniel McKee, quien pasó a ocupar la gobernación.

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