Personal de tierra de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en plena actividad.

WASHINGTON.– La Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió una intrusión cibernética en una de sus principales plataformas digitales, un incidente que podría haber expuesto información militar sensible y que se suma a una serie de ataques informáticos contra agencias del Gobierno estadounidense.

Los atacantes, cuya identidad no ha sido establecida, penetraron en una plataforma de almacenamiento y gestión de información en la nube, según reportaron este viernes las cadenas de televisión PBS y NBC, citando fuentes oficiales del Gobierno.

PLATAFORMA MILITAR COMPROMETIDA

El ataque tuvo como objetivo Cloud One, una plataforma utilizada por la Fuerza Aérea para gestionar información relacionada con la defensa aérea, el seguimiento de misiles y los datos del personal militar.

De acuerdo con NBC, un funcionario gubernamental indicó que la intrusión pudo haber comprometido información sensible. PBS señaló que el incidente ocurrió meses atrás y fue mitigado sin provocar interrupciones en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, todavía no está claro si los atacantes lograron extraer información.

Un portavoz del Departamento de la Fuerza Aérea declaró a Fox News que la institución no comenta sobre vulnerabilidades, condiciones de seguridad ni operaciones de redes y sistemas específicos. No obstante, aseguró que mantiene medidas permanentes para proteger la información.

CRECE LA PREOCUPACIÓN POR LOS CIBERATAQUES

El incidente se produce después de conocerse otras intrusiones contra el FBI, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Agricultura.

También se han registrado fallas en infraestructuras digitales de empresas como Microsoft y el banco JPMorgan, además de problemas de comunicación que afectaron las operaciones aéreas.

En medio de este escenario, la Casa Blanca relevó al director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, quien fue sustituido de manera interina por Kirsten Davies, hasta entonces directora de información del Pentágono.

Los incidentes han intensificado las preocupaciones sobre la seguridad de las infraestructuras tecnológicas y los sistemas estratégicos de Estados Unidos.

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