1 – Recientemente, Milagros Ortiz Bosch hizo dos declaraciones que la han situado en el centro del debate público. En una de ellas, descalificó a Raquel Peña para aspirar a la presidencia de la República, argumentando que carece de experiencia política. No comparto esa opinión. Me parece ilógico afirmar que alguien con la formación académica de Raquel Peña y con seis años de exitosa gestión como vicepresidenta carece de experiencia política. Puede que no posea el llamado “tigueraje político”, pero precisamente eso es lo que menos necesitamos en nuestros servidores públicos. De este tema podemos hablar largo y tendido; no obstante, por varias razones dejamos este tema para luego. Ahora lo pertinente es enfocarnos en la segunda declaración de la dama que nos ocupa.

Sobre el segundo pronunciamiento de doña Milagros

2 – La segunda declaración que ha puesto a doña Milagros en el epicentro del debate público es su propuesta de realizar una convención de ideas y programas, que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad y del sistema democrático. Aplaudo esta iniciativa. Por ello, como ciudadano y miembro del PRM y primer ideólogo de este partido, y por los derechos y deberes que me otorga la Constitución dominicana, me permito hacerle las sugerencias que aparecerán más abajo como una contribución a ese proyecto de fortalecimiento a la institucionalidad y al sistema democrático que ella plantea.

3 – Es fundamental avanzar hacia un sistema democrático auténtico, en el que el poder político y económico esté verdaderamente orientado al bienestar colectivo, y no capturado por intereses particulares. Es imprescindible que los sectores estratégicos de la economía —como el sistema eléctrico, los combustibles, los alimentos, el transporte, la obra pública y los recursos financieros del Estado— funcionen bajo principios de equidad, transparencia y responsabilidad social. Esto significa romper con la dinámica en la que pequeñas élites empresariales dictan las reglas del juego en detrimento de la mayoría. La economía y las leyes deben estar al servicio de toda la ciudadanía, no de unos pocos privilegiados.

4 – En este contexto no me voy a quedar en lo genérico. Sino que expongo casos específicos a tomar en cuenta para que mi contribución sea un aporte concreto a la referida convención de ideas. Además, que esta se corresponda con la realidad a revertir para que tengamos una auténtica democracia. A eso vamos.

5 – En nuestra RD, tal como lo explica Esteban Rosario en su libro “Los dueños de la República Dominicana”, son veinte familias (20) y grupos económicos quienes concentran la mayor parte de la riqueza nacional y que ejercen un control absoluto sobre los sectores productivos, financieros y políticos del país. Ellos concentran la tierra y los monopolios agrícolas. Controlan los organismos de decisión del Estado. Controlan las instituciones sin fines de lucro. Controlan las universidades privadas. Son los dueños de la gran industria e inversiones turísticas y controlan los medios de comunicación.

6 – En este sector privilegiado tenemos a la familia Vicini-Cabral, Bonetti, Brugal, Barceló, Bermúdez, Villella-San Miguel, Hazin Azar-Frapier, Corripio Cáceres, Troncoso, Troncoso-Cáceres, Brugal, Lama, Bez Romano, Ariza, Grullón, E. León Jiménez, Peynado, Armenteros, Haché, Pellerano, Ricart Romano y Manuel Estrella, entre otros, que, siendo políticos y desde posiciones políticas, se han enriquecido obscenamente saqueando al país.

7 – Por lo general, las fortunas de estas familias y grupos económicos tienen orígenes múltiples y complejos. Un factor histórico relevante es la apropiación de bienes estatales y tierras durante y después de la dictadura de Trujillo, cuyos herederos hoy continúan beneficiándose de estos activos. Además, las políticas de privatización y capitalización de bienes públicos, que debieron modernizar la economía y democratizar la propiedad, en la práctica favorecieron el traspaso de activos estratégicos a manos privadas, en todo caso sin una adecuada transparencia ni compensación para el Estado. Incentivos fiscales, subsidios a servicios básicos y préstamos estatales han fortalecido aún más estos patrimonios, permitiendo una concentración de riqueza y poder económico que limita la competencia y la movilidad social.

8 – En este contexto de privilegios, los préstamos estatales otorgados a estos grupos rara vez regresaron a las arcas públicas. La carga de estas deudas, con sus intereses, ha recaído sobre la población, que termina asumiendo el costo a través de impuestos y ajustes fiscales. Este fenómeno contribuye a la perpetuación de la desigualdad y debilita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo humano y servicios esenciales.

9 – El fenómeno de estos préstamos se da del modo siguiente: Cogemos millones de dólares prestados para tal o cual construcción o para realizar cualquier proyecto del Estado, por ejemplo, reconstruir el cableado eléctrico para impedir la pérdida de energía. Actualmente, al final, estos préstamos caen en manos de los empresarios del Conep y de la Asociación de Industriales Dominicanos.

10 – ¿Cómo logran este control? A través de la conformación de organismos e instituciones, como el Consejo Nacional de Productividad, que, lejos de representar el interés general, en todo caso terminan respondiendo a los grandes grupos empresariales. Estos espacios les permiten incidir en la planificación económica y en la asignación de recursos públicos —incluyendo préstamos internacionales— para proyectos que terminan beneficiando principalmente a sus propias empresas. Además, la sobrevaloración de obras públicas, la exención de impuestos y el acceso a subsidios estatales refuerzan su posición dominante en el mercado y su influencia política.

11 – En la actualidad, la figura jurídica asociación público-privada y los fideicomisos se utilizan como mecanismo para transferir activos y servicios públicos al sector privado, sin los debidos controles y salvaguardas para el interés colectivo. Estos esquemas se han venido gestionando sin la debida transparencia y equidad, cosas que han facilitado la captura de bienes y servicios estratégicos por parte de grupos oligárquicos. Estas prácticas han profundizado las desigualdades estructurales y han limitado el desarrollo democrático y sostenible del país.

12 – El colmo de esta situación viene a ser que, por lo regular, las empresas de ellos se establecen en terrenos donados por el Estado. También, las estructuras de estas empresas son hechuras del Estado; y las maquinarias son compradas con dinero del Estado o con préstamos que raras veces pagan. Al final, el pueblo es quien tiene que pagarlos con sus intereses. La carboeléctrica Punta Catalina fue construida con dinero del pueblo dominicano; sin embargo, hoy está en manos privadas. Por igual, el puerto de Manzanillo y otra carboeléctrica construyéndose en Monte Cristi con dinero del pueblo, específicamente con los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos, serán entregados para usufructo de la oligarquía empresarial del país. Por igual sucederá con todo lo que se está construyendo en la provincia de Pedernales.

13 – Como consecuencia de estas dinámicas, las familias y grupos empresariales mencionados han acumulado enormes fortunas, mientras que la mayoría de la población solo accede a empleos mal remunerados y oportunidades limitadas. Un dato elocuente es la magnitud de las exenciones fiscales y arancelarias de las que gozan estos grupos: cerca de 350 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a mil millones de pesos diarios. Esta situación contribuye directamente a los déficits fiscales persistentes y a la falta de recursos para políticas sociales, profundizando la desigualdad y limitando las posibilidades de desarrollo para las mayorías.

14 – Tal como dice Esteban Rosario, estas familias y grupos empresariales han creado una red de relaciones personales e institucionales que han identificado al Estado con sus negocios privados. El poder político y el poder económico privado se han confundido en una simbiosis que hace imposible establecer una frontera entre ambos. Estas familias con la asociación público-privada han formado una superestructura política y económica con la cual también se han apropiado de las instituciones y empresas del Estado para transferirlas al patrimonio corporativo familiar, sin piedad ni miramiento de ningún tipo para con nuestro pueblo.

Sobre el caso de la familia Vicini

15 – El caso más ilustrativo de la aberración de la unidad público-privada referida lo tenemos con la familia Vicini. Ellos son dueños de una parte significativa de las tierras que conforman la geografía de nuestra media isla. Son dueños de Yaguate, de los terrenos que ocupan los barrios 24 de abril, Cristo Rey, San Sousi, la Avenida España, la Escuela Naval y de donde está la jefatura de la Marina. Son dueños del terreno donde están los astilleros, de una parte extensa del malecón y de la Ciudad Colonial. Dicho sea de paso, la remodelación de la Ciudad Colonial la están haciendo con un préstamo de más de mil millones de dólares que luego tiene que pagar nuestro pueblo. Además, tienen millones de tareas de tierras para el cultivo de la caña de azúcar y la ganadería. No conformes con las que tienen, han arrendado al CEA con un contrato oscuro y leonino 300 mil tareas de tierras. Para más sordidez, el terreno donde está la carboeléctrica Punta Catalina, dizque también es de ellos.

16 – El Estado debería aclarar por qué una sola familia tiene una cantidad tan exagerada de tierras. No es posible que ellos demuestren que tantos terrenos hayan sido adquiridos legalmente. Entonces, demostrada la ilegalidad, el Estado debe proceder a la nulidad de esa titularidad. La superficie terrestre que conforma a un país es limitada. Por lo tanto, al ser la República Dominicana para todos, una sola familia no debe ser propietaria de tanta tierra. Esta titularidad con carácter de latifundio va en detrimento de los once millones de dominicanos, cuya mayoría no tiene un solar de 200 metros cuadrados para construir una vivienda. En este caso, para que alguien obtenga ese lote, tiene que comprárselo a los Vicini y pagar el metro a precio de oro de 24 quilates.

17 – Hablar del caso de los Vicini es novelesco; mil páginas serían necesarias para dilucidar este tema. Por motivo de espacio, y porque nuestro pueblo y específicamente doña Milagros Ortiz Bosch conocen a profundidad lo relacionado con la adquisición de la fortuna de los Vicini, este tema lo dejamos hasta aquí.

18 – No obstante, para no llover sobre mojado y para mayor ilustración, sin exigir al lector más tiempo, remito a mis lectores a ver el audio del periodista Alfredo de la Cruz, quien nos ventila sobre lo siniestro de la familia Vicini. También los invito a leer el libro “Los dueños de la República Dominicana”, del periodista santiaguero Esteban Rosario.

Sobre Frank Rainieri

19 – Otro poder macho alfa de la economía dominicana lo constituye Frank Rainieri Marranzini, un empresario turístico, presidente y fundador del grupo Punta Cana. Es pariente cercano de Celso Marranzini, otro macho alfa de la economía dominicana, específicamente del sector eléctrico. Las construcciones de sus hoteles se han hecho con mano de obra haitiana. Esta práctica por más de 30 años ha generado en todo el este del país una población haitiana que ya, en muchos lugares, rebasa o compite con la población dominicana.

20 – Las construcciones y demás servicios que requieren la expansión y mantenimiento del turismo se han hecho con mano de obra haitiana. Dicho sea de paso, el sector turístico que lidera Rainieri goza de todas las exenciones tributarias y arancelarias y subsidios de los que hemos hablado en los párrafos anteriores. Sin embargo, nuestro país solo se beneficia de los empleos que pagan salarios de hambre a los trabajadores. Con esos salarios, ninguna persona podrá salir de la pobreza. Fuera de estos empleos, el país no tiene mayores beneficios del turismo. Al contrario, nos perjudica, puesto que sus estructuras operativas corren a cargo del presupuesto nacional y de préstamos que luego el pueblo tiene que pagar.

21 – Este Frank Rainieri es uno de los hombres más adinerados del país. Su fortuna, unos la calculan en 10 mil millones de dólares, otros en 20 mil y hasta en 30 mil. Como quiera, es demasiado dinero para cubrir la existencia de cualquier ser humano en esta tierra. Al final, él morirá como todo ser humano, sin poderse llevar ni un centavo de los tantos millones que ha acumulado a costa de llenar el país de haitianos y de pagar salarios de hambre a los trabajadores y de negarse a pagar al Estado los impuestos que corresponden al dinero ganado al calor de sus negocios turísticos. El mismo concepto económico, moral y existencial aplica a las familias y grupos económicos aludidos.

22- ¡Al final tanto dinero!, ¿para qué?; y peor cuando es adquirido a costa de explotar al prójimo y de sustraer a un pueblo lo que le pertenece. Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; todo es vanidad.

23 – Doña Milagros, los datos y reflexiones expuestos en este trabajo aspiran a nutrir el debate de la convención de ideas y programas que usted propone. Mi intención con mi participación dialéctica en este debate es aportar una visión crítica y propositiva para el fortalecimiento institucional y democrático de la República Dominicana. La persistencia de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social evidencia la urgencia de transformar las estructuras económicas y políticas, de modo que el crecimiento y la prosperidad beneficien a todos y no solo a una minoría. Mientras la riqueza nacional siga concentrada en manos de 20 familias y de un puñado de grupos económicos, será muy imposible consolidar una democracia real, inclusiva y sostenible.

24 – Sostengamos los criterios de Dios, Patria y Libertad sin los vicios que acompañan al amor al dinero y a todos los bienes terrenales. Esto, entendiendo que al final, de nada le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma. Adquirir riquezas más allá de las que necesitamos para vivir con dignidad los pocos años de existencia que nos toca en esta tierra es vanidad de vanidades y vender el alma al mismo diablo. Recordemos que, sin amor al prójimo, sin humanidad, sin los sufrimientos del Gólgota y sin crucifixión, no hay redención. Tampoco democracia. A estos megamillonarios les predico: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¡Aleluya, gloria al Señor y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!

Enlaces

“Los Vicini no se hartan de coger”. Alfredo de la Cruz

https://www.facebook.com/share/v/1BHp4m6Zx2/

Ricardo Nieves habla de los Vicini

https://www.youtube.com/shorts/rY44l3qTODs

Milagros Ortiz Bosch aboga por una convención de ideas.

https://almomento.net/milagros-ortiz-bosch-pide-convencion-de-ideas-en-el-prm/

Los dueños de la RD. Esteban Rosario

https://acento.com.do/cultura/esteban-rosario-los-duenos-de-la-republica-dominicana-decima-reedicion-9757795.html

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