SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezará este viernes un acto de reconocimiento al congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, durante una ceremonia a partir de las 10:30 de la mañana en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Espaillat, representante del distrito congresual 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha mantenido vínculos con la República Dominicana y ha desarrollado una trayectoria política en defensa de los intereses de las comunidades dominicanas en territorio estadounidense.

El reconocimiento constituye la primera actividad de la agenda oficial del mandatario, quien posteriormente agotará compromisos en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros.

AGENDA PRESIDENCIAL

Luego del acto de reconocimiento, Abinader encabezará, a las 12:00 del mediodía, un almuerzo navideño con militares activos en el salón del Ministerio de Defensa (MIDE).

En la tarde, el gobernante viajará a Santiago de los Caballeros, donde a las 2:00 p. m. participará en una actividad del programa de Mejoramiento del Hábitat, en el municipio de Puñal.

A las 7:00 de la noche inaugurará Villa Navidad, en los jardines del Gran Teatro del Cibao, mientras que a las 8:00 p. m. encabezará la inauguración de los trabajos de remozamiento del Monumento a los Héroes de la Restauración.

La agenda concluirá a las 9:00 de la noche con el encendido del evento «Encantus, Tradición de Navidad», en los jardines del Ayuntamiento de Santiago.

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