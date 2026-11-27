SANTO DOMINGO.– La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) le ha fallado al país y a toda una generación, por lo que consideró que su organización está en condiciones de regresar al poder en las elecciones de 2028.

“El PRM no la tiene fácil en ningún lugar, porque no fue a una comunidad que le quedó mal, fue al país, fue a una generación”, expresó durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana.

Ricardo sostuvo que el PLD cuenta con dirigentes experimentados y capacitados para diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas al desarrollo nacional.

Indicó que trabaja en la formación de futuros candidatos a regidores y alcaldes mediante la Escuela de Gobernanza Municipal del partido, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus dirigentes en las distintas demarcaciones.

Sobre las encuestas electorales, reconoció su importancia como herramienta política y aseguró que la organización experimenta un crecimiento en las preferencias de la población.

“Es el pueblo dominicano que ha dicho, que ha repetido, y por eso esa frase ha ido en crecimiento, que con el PLD se vivía mejor”, manifestó.

La exlegisladora también cuestionó la gestión del alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, al considerar que prioriza la publicidad y el mercadeo por encima de las necesidades del municipio.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En otro orden, Ricardo llamó a los sectores sociales a trabajar de manera conjunta para prevenir la violencia contra las mujeres, mediante la educación, la voluntad política y la promoción de una cultura de respeto.

También criticó la cosificación femenina en la publicidad y las redes sociales, así como los prejuicios que desvalorizan los logros profesionales y la autonomía económica de las mujeres.

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