SANTO DOMINGO.– Los Delfines del Club Deportivo Naco inaugurarán oficialmente este viernes, a las 4:00 de la tarde, su Torneo Internacional de Natación 2026, que reunirá a 593 atletas de 15 países y 46 equipos en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las competencias se extenderán hasta el próximo domingo, cuando a partir de la 1:00 de la tarde concluirá el certamen con la premiación de los ganadores de las diferentes categorías. Algunas pruebas se celebrarán desde este jueves en horas de la tarde.

Entre las delegaciones participantes figuran Aruba, Bonaire, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Puerto Rico y Venezuela, además de los representantes dominicanos de los Delfines del Naco.

APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La Junta Directiva del Club Deportivo Naco, presidida por el inmortal del deporte Mario Álvarez Soto, ha respaldado la organización de las distintas actividades deportivas de fin de año.

En esos trabajos también participa el director de Deportes, Manuel Díaz Coronado, quien coordina las iniciativas junto a las asociaciones de padres de las diferentes disciplinas de la institución.

La participación internacional permitirá a los nadadores dominicanos medir su preparación frente a competidores de otros países y fortalecer el intercambio deportivo en la región.

KARATE CELEBRARÁ INVITACIONAL NAVIDEÑO

La programación continuará este sábado con el Torneo Invitacional Navideño 2026 de Karate, que comenzará a las 9:00 de la mañana en la cancha multiuso del club.

La competencia estará dirigida a participantes de hasta 20 años, quienes demostrarán sus habilidades y preparación en esta disciplina.

DOMINÓ DISPUTARÁ COPA 68 ANIVERSARIO

También este sábado, a las 9:00 de la mañana, se iniciará el Torneo Intramuros de Dominó, correspondiente a la Copa 68 Aniversario del Club Deportivo Naco.

Las partidas se desarrollarán en el Salón de Dominó de la entidad, con competidores de las categorías A y B.

Con esta programación, el Club Deportivo Naco reafirma su tradición de promover el deporte, la recreación y la integración de niños, jóvenes y adultos a través de distintas disciplinas.

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