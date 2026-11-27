SANTIAGO. – El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) anunció la disponibilidad de 10,000 becas para residentes de Santiago durante 2027, como parte de su estrategia para ampliar el acceso a la formación tecnológica en el país.

El rector de la institución, Jimmy Rosario Bernard, hizo el anuncio durante un acto celebrado en el hotel Hodelpa Gran Almirante, donde también se realizó una entrega simbólica de becas a estudiantes seleccionados de la provincia.

Las oportunidades abarcarán más de 100 programas formativos en modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales. Los primeros grupos comenzarán en enero próximo.

Rosario Bernard informó que actualmente 1,035 estudiantes de Santiago participan en programas de educación continua del ITLA, en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, multimedia e idiomas.

Asimismo, indicó que la institución ha otorgado 55,000 becas de educación continua a nivel nacional, superando la meta inicial de 8,000 prevista para 2026.

Por su parte, el vicerrector de Extensión y Vinculación Social, Juan Matos, destacó la importancia de acercar la capacitación especializada a las comunidades y fortalecer las competencias requeridas por el mercado laboral.

El rector también anunció que el ITLA prevé ofrecer más de 1,000 certificaciones internacionales en la región Norte durante 2027.

Los interesados podrán consultar los canales oficiales de la institución para conocer los requisitos y el proceso de solicitud.

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