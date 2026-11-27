SANTO DOMINGO. – Steffany Constanza y El Jeffrey unen sus voces en «Que no pare la música», un nuevo merengue que apuesta por animar las celebraciones navideñas y que ya suena en las emisoras nacionales.

La colaboración reúne a la joven intérprete con uno de los exponentes destacados del merengue dominicano, en una propuesta festiva que invita a bailar y compartir durante diciembre.

Los arreglos musicales estuvieron a cargo de José Antonio Hernández y Moisés Sánchez, profesionales reconocidos por sus trabajos premiados por la Academia Latina de la Grabación. La letra y composición son de Luis Medrano, mientras que la grabación contó con la participación de músicos dominicanos.

«Que no pare la música» propone un ambiente de alegría y celebración familiar, con una combinación de energía y ritmo para acompañar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El tema también está disponible para su difusión a través de las plataformas digitales.

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