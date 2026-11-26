El incendio, la noche de este jueves, obligó el desvío del tránsito.

SANTO DOMINGO.– Un incendio se registró la noche de este jueves en el Club de los Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),en la avenida George Washington, sin que de inmediato fueran reportadas personas afectadas.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que agentes de fueron desplegados en la zona para regular la circulación, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos trabajaban para controlar y extinguir el fuego.

DESVÍAN VEHÍCULOS POR LA MÁXIMO GÓMEZ

Como medida preventiva, los vehículos que circulaban en dirección oeste-este fueron desviados por la avenida Máximo Gómez, mientras que el tránsito en sentido este-oeste se mantuvo sin interrupciones.

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