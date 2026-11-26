EEUU.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comprometió 16.7 millones de dólares en un contrato para adquirir 6,000 pares de guantes capaces de emitir descargas eléctricas, cuya distribución está prevista para completarse en 2027.

El acuerdo fue adjudicado en agosto, sin licitación competitiva, a la empresa Compliant Technologies LLC. El monto quedó unos 3.3 millones de dólares por debajo de los US$20 millones que el Gobierno había contemplado inicialmente para la adquisición.

COMPRA SIN LICITACIÓN

El contrato, con un período de ejecución de seis meses, contempla también equipos de apoyo, capacitación y otros servicios relacionados con la incorporación de estos dispositivos al equipamiento de los agentes migratorios.

Según la justificación oficial, un estudio de mercado realizado entre junio y julio determinó que Compliant Technologies era la única compañía capaz de satisfacer las especificaciones técnicas exigidas por la agencia.

El ICE presentó los guantes como instrumentos de «distracción y desescalada», destinados a facilitar las operaciones de sus agentes.

RECHAZO Y ADVERTENCIAS SOBRE SU USO

La adquisición ha provocado críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles y legisladores demócratas. El 27 de agosto, la senadora Catherine Cortez Masto y otros 15 congresistas solicitaron al ICE cancelar la compra o explicar los protocolos de utilización y los mecanismos de control para evitar posibles abusos.

Una investigación de Associated Press reveló que funcionarios de la agencia conocían los resultados de una evaluación realizada por el Ejército estadounidense antes de firmar el contrato.

El estudio, efectuado en 2024 en Fort Leavenworth, Kansas, determinó que las personas sometidas a las descargas experimentaron dolor intenso y dejaron de resistirse en cuestión de segundos.

El periodista Ryan J. Foley, de AP, contribuyó a reactivar el debate al descubrir el aviso de adquisición mientras examinaba los registros federales de gastos.

an/am