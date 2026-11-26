SANTO DOMINGO.- El antesalista de los Tigres del Licey, Cristhian Adames, fue seleccionado como el jugador ofensivo más destacado de la semana en el campeonato de béisbol otoño-invernal de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), correspondiente al período del 16 al 22 de noviembre.

Adames obtuvo 29 votos para quedarse con la distinción, superando a Carlos Jorge, de los Gigantes del Cibao, quien recibió 20 sufragios, y a Mason McCoy, de las Águilas Cibaeñas, con 15.

El veterano infielder tuvo una destacada actuación ofensiva en cinco partidos, en los que registró promedio de bateo de .467, porcentaje de embasarse de .579, slugging de .667 y OPS de 1.246.

Durante ese período conectó siete imparables, incluidos tres dobles, anotó tres carreras, remolcó cuatro y recibió cuatro bases por bolas.

BIVENS LIDERA ENTRE LOS LANZADORES

En el renglón de pitcheo, el importado Spencer Bivens, de las Estrellas Orientales, fue seleccionado como el lanzador más destacado de la semana, al conseguir 38 votos.

Su compañero de equipo Trevor Bauer ocupó la segunda posición con 28 sufragios, mientras que J.C. Mejía, de los Tigres del Licey, obtuvo 18.

SEGUNDO JUGADOR DEL LICEY RECONOCIDO

Con este reconocimiento, Adames se convierte en el segundo integrante de los Tigres del Licey en recibir una distinción semanal durante la presente temporada.

El primero fue el lanzador Adonis Medina, seleccionado como el mejor de la primera semana del torneo, luego de trabajar cinco entradas, permitir una carrera y propinar nueve ponches.

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