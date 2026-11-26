LISBOA, Portugal.- Los gobiernos de la República Dominicana y Portugal firmaron un plan de acción bilateral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La declaración fue suscrita por la ministra de Cultura, Juventud y Deporte de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, y la embajadora de la República Dominicana en ese país, Patricia Villegas de Jorge, durante un almuerzo organizado por la misión diplomática dominicana en Lisboa, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.

HONRAR A LAS MIRABAL

Villegas de Jorge rindió homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, y extendió su reconocimiento a las mujeres pioneras de Portugal, Brasil y la República Dominicana, así como a aquellas que, desde distintos espacios, han contribuido a la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres.

“Honrar a las Hermanas Mirabal es transformar su sacrificio en compromiso, y ese compromiso en políticas públicas, oportunidades y vidas protegidas”, afirmó.

De su lado, Balseiro Lopes resaltó la importancia de la cooperación internacional para prevenir la violencia y proteger a quienes la sufren, al considerar que “ningún país tiene todas las respuestas”, pero todos cuentan con experiencias que pueden compartir.

“Ninguna mujer tiene que luchar sola por su libertad, por su seguridad ni por el derecho a vivir con dignidad”, expresó la funcionaria portuguesa, en una de las frases más aplaudidas del encuentro.

RD ENTREGA PROYECTO DE “LEY MIRABAL” A PORTUGAL

Durante el encuentro, la diputada Brenda Ogando, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, entregó a la ministra portuguesa el proyecto de Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, denominado «Ley Mirabal», como parte de un intercambio de experiencias legislativas entre ambos países en materia de prevención y combate de la violencia hacia las mujeres.

El gesto simboliza la proyección internacional del legado de las Mirabal: de mártires de la dictadura de Trujillo a inspiradoras de legislación moderna para proteger a las mujeres en todo el mundo iberoamericano.

Asimismo, la presidenta del Instituto de Mujeres Solidarias, Ana Karin Andrade, presentó las iniciativas que desarrolla esa organización y entregó reconocimientos a la ministra Balseiro Lopes y a la embajadora Villegas de Jorge por sus contribuciones a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

En la actividad participaron, por la República Dominicana, las diputadas Patricia Alexandra Núñez Rivera y Margarita Martínez de Álvarez, así como el diputado Germán Martínez Araujo.

Por Portugal estuvieron presentes la diputada Sandra Pereira, presidenta de la Subcomisión para la Igualdad y la No Discriminación; el diputado Paulo Edson, miembro de esa subcomisión; y la diputada Edite Estrela.

También asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditado en Lisboa, una delegación del Instituto de Mujeres Solidarias procedente de Brasil y representantes de instituciones públicas y privadas.