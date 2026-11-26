amilet Peña al centro junto a las niñas Marjorie Abreu y Naury Kranwinkel, quienes tuvieron una brillante participación en la Copa Panamericana de Gimnasia celebrada en Guatemala.

GUATEMALA.- La gimnasta dominicana Marjorie Abreu, de 10 años, conquistó la medalla de oro en la prueba de salto al caballo durante la celebración de la Copa Panamericana Infantil y Juvenil de Gimnasia, celebrada en Guatemala.

Abreu sumó así otro importante resultado a su trayectoria deportiva, luego de obtener recientemente la presea dorada en el campeonato Centroamericano celebrado en El Salvador.

La pequeña atleta también consiguió el séptimo puesto en la clasificación general de su categoría, consolidando su actuación en la competencia internacional.

NAURY KRANWINKEL TAMBIÉN SE DESTACA

Otra destacada representante dominicana fue Naury Kranwinkel, de 11 años, quien sobresalió en la modalidad de barras y logró ubicarse entre las mejores exponentes de su categoría.

Ambas gimnastas finalizaron entre los puestos siete y ocho de sus respectivas clasificaciones generales, representando dignamente al país.

Las dos atletas pertenecen a OGA Academy, institución dedicada desde mayo de 2017 a la formación de niñas en la gimnasia artística, con resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.

YAMILET PEÑA DESTACA LOS RESULTADOS

Yamilet Peña, propietaria de OGA Academy y medallista de oro en la Copa Mundial de 2014 y el Campeonato Panamericano de 2012, manifestó su satisfacción y orgullo por los resultados alcanzados por las dos jóvenes deportistas.

«Mi visión y objetivo es mantener una gimnasia bien positiva, con resultados adquiridos a través de la disciplina y el trabajo en equipo», expresó Peña.

Sostuvo que los logros de Abreu y Kranwinkel constituyen un ejemplo para las nuevas generaciones de gimnastas dominicanas y reflejan el trabajo de preparación que desarrolla la academia.

Peña adelantó que ambas atletas participarán el próximo año en otras competencias internacionales y anunció que al menos una de ellas tendrá la oportunidad de competir en una Copa Mundial que se celebrará en Egipto.

of-am