BOSTON. – Un dominicano se declaró culpable de haber usado la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener una REAL ID.

Richard Odelis Villegas Núñez, de 35 años y residente en Allston, Massachusetts, se declaró culpable ante un tribunal federal de Boston de un cargo de falsificación de un documento de identificación.

La jueza federal Allison D. Burroughs fijó la sentencia para el 10 de febrero de 2027.

CINCO AÑOS USANDO LA IDENTIDAD DE OTRO

Según la fiscalía federal, entre junio de 2020 y marzo de 2025, Villegas Núñez obtuvo del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts una tarjeta de identificación estatal, un permiso de aprendiz, una licencia de conducir y una REAL ID.

Para obtener esos documentos, utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense de Puerto Rico.

Con esos mismos datos, el dominicano obtuvo 48,865 dólares en beneficios de MassHealth, el programa público de cobertura médica de Massachusetts, entre junio de 2021 y diciembre de 2025.

El cargo conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 dólares. Según la fiscalía, Villegas Núñez está sujeto a deportación una vez que cumpla la pena que se le imponga.

PARTE DE UN OPERATIVO FEDERAL MÁS AMPLIO

El arresto de Villegas Núñez fue uno de los 15 que la fiscalía federal anunció en junio como parte de sus esfuerzos para combatir el fraude en programas de beneficios en Massachusetts.

En dicho operativo la fiscalía identificó a otros cinco dominicanos: Santo Escolástico Cuello, de 56 años; Mario Báez Romero, de 45; Miguel Díaz Matos, de 54; Santo Tejada Sánchez, de 48, y Yahaira Díaz Gómez, de 45.

jt-am