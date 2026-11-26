SANTO DOMINGO.- La investigadora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Berenice Pacheco-Salazar, recibió el Premio a la Trayectoria Investigativa en el Ámbito Educativo, durante la segunda edición del Premio a la Evaluación e Investigación Educativa Transformadora (PREIET 2026), organizado por el Ministerio de Educación (Minerd) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).

Pacheco-Salazar fue reconocida por su investigación Estar, ser y convivir en la escuela: una mirada profunda a la violencia escolar en República Dominicana, que analiza las distintas manifestaciones de violencia en los centros educativos públicos y sus efectos sobre la convivencia escolar.

El estudio recoge las experiencias de estudiantes y docentes mediante una investigación cualitativa realizada durante ocho meses en dos escuelas públicas. Entre sus hallazgos identifica violencia física y verbal, prácticas disciplinarias violentas y comportamientos normalizados que afectan las relaciones dentro de las comunidades educativas.

RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA

La académica, doctora en Educación por la Universidad de Sevilla, cuenta con más de 18 años de experiencia docente en el INTEC y ha desarrollado investigaciones sobre convivencia escolar, prevención de la violencia, derechos humanos y equidad de género.

También está vinculada al Centro de Estudios de Género de esa universidad y dirige la revista científica Ciencia y Educación.

Por el reconocimiento recibió una placa de honor y un incentivo económico de RD$500,000, correspondiente a una de las tres categorías principales del PREIET 2026.

SANTIAGO GALLUR TAMBIÉN FUE DISTINGUIDO

Durante la ceremonia también fue reconocido Santiago Gallur Santorun, docente del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC, por sus contribuciones a la investigación educativa dominicana.

Gallur posee doctorados en Historia y Comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y ha desarrollado investigaciones sobre educación, comunicación digital, violencia de género y fenómenos sociales.

En el INTEC coordina los doctorados en Ciencias Sociales y Comunicación y Educación en Entornos Virtuales, además de participar en la formación de investigadores y la producción científica.

En 2025 fue incorporado a la Carrera Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en la categoría de investigador titular.

La premiación se celebró el 11 de noviembre, con la participación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo del IDEICE, Jesús Andújar Avilés. En representación del INTEC asistió su director de Investigación, Carlos Sanlley.

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