MADRID. – El Consulado de la República Dominicana en Madrid trasladó su sede en 2025 al mismo edificio en el que dos empresas vinculadas al expresidente del Congreso y exministro socialista José Bono habían fijado su domicilio social dos años antes.

Según ha podido confirmar El Independiente, las sociedades limitadas Joasa 2012 y Tojsama 14 registraron el cambio de dirección en febrero de 2023 y fijaron su sede en la primera planta del inmueble, situado en el número 6 de la avenida de Brasil, en el madrileño distrito de Tetuán.

La nueva oficina consular fue inaugurada el 1 de agosto de 2025 por el cónsul general dominicano, José Marte Piantini. El traslado desde las antiguas dependencias del Paseo de la Castellana se presentó como una mejora de las instalaciones y de la atención a los ciudadanos. Un espacio “más moderno, accesible y cómodo”, tal y como se recoge en las redes sociales del Consulado.

Pero en ese número 6 de la avenida de Brasil ya habían fijado su sede las dos sociedades de Bono en febrero de 2023. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicó el día 15 el cambio de domicilio de Tojsama 14 y, seis días después, el de Joasa 2012.

Hasta entonces, ambas compartían dirección en el número 2 de la calle Joaquín Bau de Madrid, donde también se encontraban las oficinas madrileñas de Tecnove, compañía vinculada a Bono a través de Francisco Pardo Piqueras, ex secretario de Estado de Defensa durante su etapa como ministro y posteriormente con cargos directivos en la empresa.

BONO Y SU VÍNCULO CON REPÚBLICA DOMINICANA

Además, Bono cuenta con nacionalidad dominicana “privilegiada” desde el 29 de septiembre de 2020, cuando el presidente del país, Luis Abinader, se la concedió por decreto. Se publicó en la propia página oficial del Gobierno dominicano.

Esa vía permite al jefe del Estado otorgar la nacionalidad a extranjeros que considere merecedores de ella por sus servicios a la República o a la humanidad, y solo se puede conceder a cinco personas al año, tal y como recoge la legislación del país.

Cabe mencionar que Bono es asesor de Abinader y que forma parte de su círculo de confianza más íntimo, según precisan a este periódico fuentes conocedoras.

LAS DOS EMPRESAS DE BONO

Joasa 2012 es la sociedad en la que Bono figura como administrador único desde febrero de 2018, según los datos registrales consultados por este medio. Constituida en enero de 2012, tiene entre sus actividades la prestación de asesoramiento técnico, económico, laboral, fiscal y financiero a empresas, así como servicios administrativos, intermediación profesional y operaciones relacionadas con la adquisición y el arrendamiento de inmuebles. Su capital social es de 3.500 euros.

La mercantil se constituyó inicialmente en Toledo y trasladó su domicilio a la madrileña calle de Joaquín Bau en febrero de 2017. En febrero de 2023 volvió a cambiar de dirección para instalarse en la avenida de Brasil. En enero de ese mismo año, José Bono Rodríguez, hijo del expresidente, había sido nombrado apoderado de la sociedad.

La segunda empresa, Tojsama 14, también estuvo administrada por el exministro. Bono asumió el cargo de administrador único en marzo de 2019, cuando la compañía trasladó su domicilio a la calle Joaquín Bau y amplió su objeto social para incluir la adquisición, administración y gestión de acciones y participaciones en otras sociedades. Permaneció al frente de la mercantil hasta diciembre de 2021, cuando fue cesado y sustituido por Francisco Prieto Hidalgo.

Tojsama 14 desarrolla actividades de asesoramiento informático, técnico, económico, fiscal y financiero, además de consultoría estratégica y desarrollo de negocio. Su capital social asciende a 203.000 euros, después de una ampliación registrada en octubre de 2020. En febrero de 2023, ya bajo otra administración, trasladó su domicilio a la misma dirección donde también quedó registrada Joasa: el número 6 de la avenida de Brasil.

COMPARTÍAN SEDE CON TEC NOVE

Antes de esos movimientos, las dos sociedades compartieron domicilio con Tecnove en la calle Joaquín Bau. La compañía, con sede en Herencia (Ciudad Real), está especializada en la fabricación, transformación y mantenimiento de carrozados y vehículos especiales, además de desarrollar actividad en equipamiento militar y sanitario.

La conexión entre el expresidente y Tecnove aparece también en la trayectoria de Francisco Pardo Piqueras. Fue jefe de Gabinete de Bono durante su etapa como presidente de Castilla-La Mancha y secretario de Estado de Defensa entre 2004 y 2006, cuando el socialista ocupaba el Ministerio. Años después, entre 2015 y 2018, ejerció como vicepresidente y apoderado de Tecnove. En junio de 2018 fue nombrado director general de la Policía Nacional.

El propio Bono participó en actos de la compañía. En 2019, acudió como ponente invitado a los Premios Tecnove-Retos, en los que compartió escenario con el presidente de la empresa, Eusebio Ramírez. No obstante, el expresidente no figura como accionista ni consejero de Tecnove, ni consta que tenga una participación directa en la compañía. La documentación registral acredita la coincidencia de domicilios de sus sociedades con las oficinas de Tecnove y la trayectoria de Pardo, pero no permite establecer por sí sola una relación societaria entre ambas partes.

La coincidencia de domicilio, la nacionalidad privilegiada y la cercanía política entre Bono y Abinader dejan abierta la pregunta que ahora rodea al traslado consular: ¿fue simple coincidencia inmobiliaria o una decisión con trasfondo político?