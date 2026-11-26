SANTO DOMINGO.- La selección de República Dominicana derrotó 8-1 a Panamá en la súper ronda del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 y buscará este jueves frente a Cuba la clasificación a la ronda de medallas y su boleto a la Copa Mundial de la categoría, programada para 2027 en China Taipéi.

El conjunto dominicano consiguió su primera victoria de la segunda fase, colocando su récord en 1-3 y manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

El partido contra Cuba, que presenta marca de 2-2, está programado para las 12:00 del mediodía. Los dominicanos necesitan la victoria para igualar el registro de los cubanos y beneficiarse del criterio de desempate por enfrentamiento directo.

El torneo concede cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-12 de 2027.

MARCOS Y PÉREZ LIDERAN LA VICTORIA

El campocorto Nolbis Marcos encabezó la ofensiva dominicana al conectar de 2-2, incluido un cuadrangular de dos carreras, además de anotar dos vueltas y remolcar otras dos.

El derecho Yohandry Pérez también tuvo una actuación determinante desde el montículo, al trabajar cuatro entradas de relevo sin permitir carreras, aceptar un imparable y ponchar a tres bateadores. Se acreditó la victoria.

DOMINICANA FABRICÓ OCHO CARRERAS EN DOS ENTRADAS

Los quisqueyanos tomaron el control del encuentro desde el primer episodio, cuando fabricaron cuatro carreras, y repitieron la producción en el segundo para establecer una ventaja que Panamá no pudo superar.

En el primer capítulo, Yohandry Pérez anotó por un error defensivo con las bases llenas. Posteriormente, Nolbis Marcos llegó al plato tras un batazo de Daniel Luis que provocó otra pifia defensiva. El propio Luis y el corredor Isaac Brito también aprovecharon errores de la defensa panameña para ampliar la ventaja.

En la segunda entrada, Marcos conectó su cuadrangular por el jardín derecho, llevando a Pérez hasta el plato. Luego, un pelotazo a Daniel Luis con las bases llenas permitió anotar a Yimmy Marrero, mientras un sencillo de Ángel Leyba facilitó la carrera de Isaac Brito.

ACTUACIÓN DEL PITCHEO Y LA OFENSIVA

Ángel Leyba abrió por República Dominicana y lanzó dos entradas, en las que permitió una carrera, un imparable y otorgó cuatro boletos, con tres ponches.

Pérez asumió el relevo y completó cuatro episodios sin permitir anotaciones, con un solo hit y tres ponches.

Además de Marcos, Pérez bateó de 4-1 y anotó dos carreras, mientras que Brito conectó un imparable, recibió una transferencia y anotó dos veces.

La única carrera de Panamá llegó en el tercer episodio, cuando Thiago Serracín anotó tras un rodado al cuadro de Dylan Cruz.

Con el triunfo, República Dominicana llega con renovadas posibilidades al compromiso frente a Cuba, en el que se juega su continuidad en la lucha por las medallas y la clasificación mundialista.