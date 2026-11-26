SANTO DOMINGO.- El periodista José Tejada Gómez, fundador de DiarioDigitalRD.com, recibió el Gran View Awards 2026, otorgado por la Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI), en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportes a la organización de los medios digitales en República Dominicana.

El reconocimiento fue entregado durante la segunda edición de los View Awards, celebrada el martes 24 de noviembre en el Auditorio Manuel Rueda del Conservatorio Nacional, en Santo Domingo.

La distinción destaca su contribución al fortalecimiento y la organización del sector, bajo el lema: «Por impulsar la organización de los medios digitales en República Dominicana».

La directiva de SODOMEDI, encabezada por su presidenta Amelia Reyes, entregó la estatuilla a Tejada Gómez, quien estuvo acompañado por su esposa, Sarah Hernández, y sus hijas Vanessa y Josette Tejada Tapia.

Al agradecer el galardón, el periodista recordó su participación en iniciativas de organización gremial y promoción del trabajo colectivo, así como su compromiso con el ejercicio de un periodismo responsable.

También expresó su intención de continuar contribuyendo a la sociedad y destacó el esfuerzo de una generación de comunicadores que ha enfrentado los desafíos y las transformaciones provocadas por los avances tecnológicos.

UNA TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO DIGITAL

El Gran View Awards 2026 se suma a otras distinciones recibidas por Tejada Gómez. En 2024, SODOMEDI le otorgó el Premio Especial Institucional por su trayectoria al frente de DiarioDigitalRD.com y su participación como primer coordinador de la agrupación de comunicadores digitales de esa entidad, en 2009.

En 2025 recibió el Gran Premio Nacional de Periodismo Digital, por sus aportes pioneros, la defensa de la ética profesional y el desarrollo de la comunicación digital dominicana.

231 POSTULACIONES DE 16 PAÍSES

La segunda edición de los View Awards recibió 231 postulaciones procedentes de 16 países. Un total de 169 nominados fueron evaluados en 27 categorías por un jurado nacional e internacional integrado por 13 profesionales.

Entre los medios reconocidos figuran ACD Media, ganador del premio Media Group; El Pregonero, en la categoría Periódico Digital de Noticias, y Diario de Salud, como Periódico Digital Especializado.

También fueron distinguidos proyectos y plataformas como Acento.com, El Dinero, Diario Libre Digital, SIN, Andariego y Abriendo el Podcast.

La ceremonia incluyó la participación de medios de Panamá, Colombia, Estados Unidos, España, México, Argentina, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Italia y Rusia.

Con este nuevo galardón, Tejada Gómez fortalece su historial de reconocimientos por su trayectoria periodística, su labor gremial y sus contribuciones al desarrollo de los medios digitales en República Dominicana.

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