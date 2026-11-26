SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader negó este jueves conocer o haber mantenido algún tipo de contacto con Eliezer Salvador, alias «Chey», luego de las declaraciones de la periodista Camila García Durán en un video difundido a través de las redes sociales.

«Ni conozco, ni nunca he visto en mi vida, ni nunca he tenido contacto con esa persona a la que denomina Chey. Nunca he tenido ningún contacto con él, ni mucho menos hemos tenido ningún intercambio», afirmó el mandatario al responder preguntas de los periodistas.

RECHAZA INTERVENCIÓN EN LA JUSTICIA

Abinader aseguró que durante sus más de seis años de gestión no ha intervenido en procesos judiciales y desafió a cualquier fiscal a demostrar que haya recibido una llamada suya para influir en algún expediente.

«En mis más de seis años de Gobierno, yo no me involucro en temas de justicia y mucho menos en temas que tengan que ver con agresión. Nunca me he involucrado y reto a alguien, a algún fiscal, que diga que yo lo haya llamado», expresó.

El gobernante explicó que recibió el video de García Durán a las 11:40 de la noche del miércoles, mientras trabajaba en su despacho. Posteriormente, se comunicó con el padre de la periodista, el doctor Babeto García, a quien ofreció las mismas explicaciones que hizo públicas ante los medios.

Asimismo, dijo que desconocía el caso ocurrido el año pasado y sostuvo que, de haber conocido lo sucedido, habría recomendado a la familia no retirar la querella.

«Ellos no debieron retirar esa querella nunca», enfatizó.

NIEGA RECIBIR SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

Abinader también negó haber recibido alguna orden de extradición relacionada con Eliezer Salvador y defendió la agilidad de su administración en la tramitación de este tipo de solicitudes.

«Hemos sido señalados como el país que más rápido actúa en órdenes de extradición. Una extradición no dura tres días en mi oficina y no tenemos orden de extradición. Así que esa es la pura verdad», manifestó.

Las declaraciones del presidente fueron difundidas por la Dirección de Prensa del Presidente.

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