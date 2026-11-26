SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) exhortó a los contribuyentes a aprovechar las facilidades de la amnistía fiscal transitoria, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, para regularizar sus deudas tributarias pendientes.

Las facilidades tienen su base en el artículo 8 de la Ley núm. 30-26 de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, y se aplica conforme a la Norma General núm. 04-26.

La institución explicó que esta disposición establece condiciones especiales para la regularización de obligaciones tributarias pendientes antes de la promulgación de la ley, mediante facilidades de pago.

DEUDAS QUE CUBRE LA FACILIDAD

En el caso de las deudas tributarias determinadas que se encuentren bajo recurso, los contribuyentes podrán saldar sus obligaciones mediante el pago del impuesto adeudado, más una suma equivalente de hasta un año de intereses indemnizatorios, correspondiente al primer año.

Asimismo, para las deudas firmes pendientes de pago y aquellas determinadas de oficio por omisión, correspondientes a períodos no prescritos, el monto a pagar comprenderá el impuesto adeudado, más los recargos moratorios y los intereses indemnizatorios correspondientes al primer año.

De igual manera, la facilidad contempla beneficio para las obligaciones relacionadas con las transferencias inmobiliarias y de vehículos de motor, así como para las deudas originadas en declaraciones juradas de sucesiones presentadas con anterioridad a la promulgación de la referida ley. También se incluyen los recargos por moras correspondientes a los anticipos del impuesto sobre la Renta (ISR) que no hayan sido pagados.

La DGII precisó que podrán acogerse a estos beneficios las personas físicas, jurídicas, los entes sin personalidad jurídica y las sucesiones indivisas, siempre que cumplan con las disposiciones establecidas para estos fines.

PROCEDIMIENTO PARA ACOGERSE

Para solicitar la aplicación de estos beneficios, los contribuyentes deberán presentar una solicitud a través de la Oficina Virtual (OFV) o de manera presencial en la Administración Local correspondiente.

La solicitud deberá contener la identificación del contribuyente; el detalle de las deudas tributarias para las cuales solicita acogerse a la facilidad, especificando el tipo de impuesto y el ejercicio fiscal correspondiente; la identificación de cada deuda y la modalidad de pago seleccionada.

La institución reiteró el llamado a los contribuyentes a informarse y aprovechar esta facilidad dentro del plazo establecido, que vence el 31 de diciembre de 2026.

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